Nano Rivas aspira a continuar amb la solidesa per aconseguir la permanència

Els granes jugaran al Nou Estadi contra el Valladolid, diumenge a les 12.00 hores

Actualitzada 06/04/2018 a les 20:22

El Gimnàstic de Tarragona afronta amb optimisme el partit contra el Valladolid després de la clara victòria davant el Lugo el cap de setmana passat (3-0), i espera, en paraules del seu entrenador Nano Rivas «seguir sent sòlids» per aconseguir un segon triomf que l'acosti a la permanència.«Si som capaços de donar-li continuïtat, marcarem el camí de la salvació», ha assumit Nano Rivas, que espera seguir amb el bon treball defensiu demostrat la setmana passada per obtenir un triomf gairebé definitiu per a l'objectiu de la permanència.Els 50 punts, que és la línia que s'han marcat en el Nàstic per pensar en la salvació, no són una obsessió per al tècnic manxec del Nàstic, que s'ha servit de tòpic per assegurar que el seu equip s'ha marcat una agenda de «partit a partit», després que nombroses derrotes al Nou Estadi «generessin ansietat».Nano Rivas manté els dubtes de Javi Márquez i Fali per al partit al Nou Estadi contra el Valladolid, diumenge a les 12.00 hores.