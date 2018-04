Javi Jiménez: «Hi ha equip de sobres com per estar més a dalt a la classificació»

El lateral esquerre del Nàstic assegura que «l’afició té tot el dret del món a estar enfadada»

Actualitzada 05/04/2018 a les 20:41

El lateral esquerre del Nàstic Javi Jiménez es mostra molt satisfet per la victòria assolida pels seus aquest diumenge, contra el Lugo (3-0), i espera que l’equip continuï ara en la bona línia. «Tots els equips passen per moltes ratxes. Ara que estem afrontant la recta final, tot el que veig és postiu: la gent al camp, el vestidor...», va manifestar el jugador en declaracions a aquest diari. A més, en la línia que han seguit al llarg de la setmana tots els seus companys, l’andalús va declarar que «tenir l’oportunitat de jugar un altre partit a casa després de guanyar al Lugo és important i ens motiva».El futbolista justifica que l’afició no estigui contenta i que, per tant, mostri el seu disgust quan va al camp. «L’afició té tot el dret del món, com nosaltres, a estar enfadada quan es perd i a estar contenta quan es guanya. Vaig veure aquest diumenge una afició molt entregada i que va estar amb nosaltres en tot moment. En aquest sentit, no podem tenir cap queixa, sinó al revés», va manifestar el jugador.Sobre els mals resultats a casa, javi Jiménez opinava que «cada partit és un món, i el que ens ha passat aquesta temporada a casa, no acostuma a succeir. Hi ha equip de sobres com per estar més a dalt».Javi Jiménez té una clàusula al seu contracte que dicta que, si el Málaga, club del qual prové, el pot recomprar si paga una quantitat estipulada, assegurava que «això ara mateix no m’interessa. Jo em centro aquí en el dia a dia. He passat de jugar a Tercera Divisió a fer-ho a Segona Divisió amb el Nàstic, i ara em toca gaudir de la categoria». En aquest sentit, el futbolista es mostra molt agraït al club tarragoní, ja que «el Nàstic m’ha donat l’oportunitat de poder debutar a la Segona Divisió».Sobre la participació que està tenint a l’equip, Javi Jiménez ho té molt clar: «Estic jugant molt més del que em pensava. Arribava amb la il·lusió de competir per un lloc, però sabedor que Abrahám té un gran recorregut. Em serveix per exigir-me més cada dia». Ell i Abrahám es disputen el lloc cada setmana i, el fet de jugar o no, «és una decisió que pren l’entrenador. Jugui un o jugui l’altre, nosaltres ens limitem a treballar».L’andalús prefereix no manifestar-se sobre el nombre de punts que creu que serien necessaris per assolir la permanència, ja que «no m’agrada pensar en quants punts fan falta per a la salvació». Sobre el rival d’aquest diumenge al Nou Estadi, va declarar que «com tots sabem, el Valladolid és un gran equip i, gràcies a Déu, depenem de nosaltres mateixos per poder aconseguir la permanència». Finalment, va voler fer una crida a l’afició per animar-la a que vingui al camp: «A l’afició només puc dir-li que a nosaltres ens agrada veure’ls feliços. Els jugadors ho deixarem tot».