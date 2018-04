Jaime Mata, pitxitxi de Segona A amb 26 gols, és mig Valladolid

Els de Nano Rivas hauran d’anar molt en compte amb la perillositat del punta, que fa un temps va estar a l’òrbita grana

Jaime Mata és el perill personificat al Valladolid, pròxim rival en Lliga del Gimnàstic de Tarragona, i que visitarà el Nou Estadi aquest diumenge a partir de les dotze del migdia.El punta, que la pròxima temporada jugarà a Primera Divisió (molts equips s’han interessat en ell, encara que es parla que estaria fitxat pel Getafe), ja va aixecar fa alguns estius l’interès d’un Nàstic amb el qual s’hi enfrontarà demà passat, i al qual també li voldrà marcar. 26 dianes, que són les que ha anotat el madrileny en el Campionat de Lliga, en els 31 enfrontaments que ha disputat (se n’ha perdut dos, un d’ells per sanció).Gairebé un gol per enfrontament són números que atemoreixen a qualsevol rival, com les que indiquen que, pel que fa a xifres realitzadores, Jaime Mata és mig Valladolid. El conjunt castellà ha marcat 53 gols en el que va de campanya, i els 26 del madrileny ja parlen per si sols.Míchel Herrero i Óscar Plano empaten en el segon lloc de la classificació de màxims golejadors de l’equip, amb quatre dianes. Estan per sota, per posar tres exemples, dels jugadors del Nàstic Maikel Mesa, Manu Barreiro i Ike Uche. Això significa que si els de Nano Rivas són capaços d’anul·lar a aquest futbolista, tindran molta feina feta de cara a les aspiracions de guanyar un partit que significaria el segon triomf a casa, després de la victòria contra el Lugo (3-0) de la setmana passada.El Valladolid, que entrena l’ex del Nàstic Luis César, porta tota la temporada lluitant per la zona alta de la classificació, i no té un altre objectiu que pujar a la categoria reina. Amb una gran inversió aquest estiu, els castellans són actualment setens, i sumen 51 punts, un menys que Granada i Zaragoza, els dos cojunts que, cinquè i sisè, respectivament, marquen la zona de promoció d’ascens a Primera Divisió.Els 53 gols anteriorment esmentats que ha anotat el Valladolid contrasten amb els 45 que ha rebut, que el converteixen en el cinquè equip més golejat de tota la categoria, només superats per Córdoba, Lorca, Cultural y Deportiva Leonesa i Sevilla Atlético, que són els quatre conjunts que estan en descens.