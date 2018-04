El Reus Deportiu necessita un Palau d'Esports a rebentar aquest dissabte

El 4-1 patit a Riazor obliga a una remuntada d’aquelles en les quals l’afició acaba sent clau

Aquest dissabte és el dia. El Reus Deportiu s’ho juga tot a una carta. Sense haver pogut assolir la Copa del Rei i amb el títol de l’OK Lliga molt complicat (el FC Barcelona Lassa, líder, avantatja als roig-i-negres en sis punts i el HC Liceo, segon, en quatre), la màxima esperança és la Lliga Europea.Però aquesta competició també està molt complicada a dia d’avui pel Reus Deportiu, el qual ha de remuntar un resultat advers per intentar entrar a la Final Four. Tan advers com un 4-1 patit a Riazor contra el mateix Liceo, conjunt que ho té tot de cara per poder entrar a la lliga dels quatre millors equips del vell continent.Aquest vespre, a partir de tres quarts de nou, el conjunt de la capital del Baix Camp rebrà la visita dels gallecs, en la tornada dels quarts de final de la màxima competició europea. Els números són ben clars. Si el conjunt que entrena Jordi Garcia vol passar a la següent ronda, haurà de guanyar per quatre gols de diferència. Vencent per tres dianes, sempre hi haurà pròrroga.En l’hoquei patins no existeix el gol amb doble valor quan es juga fora de casa, amb què un 5-2, un 6-3 o, fins i tot, un 10-7, per posar tres exemples, significaria anar a la pròrroga. Però els reusencs aniran pel pas d’eliminatòria des del principi, tot i ser coneixedors de les conseqüències que pot tenir buscar atacar des del primer instant.El Palau d’Esports ha de convertir-se, doncs, en tota una olla a pressió si vol ajudar al seu equip a complir l’objectiu. El club ho sap perfectament, i ha posat el preu de les entrades a 2 euros, per a aquells que siguin aficionats del Reus Deportiu. Per a la resta, són 6 euros, i es poden adquirir a la recepció del club, al número 66 del carrer Gaudí.Reus necessita un dia gran, un d’aquells en el qual només es visqui hoquei, on des del matí, la gent parli del partit, faci ambient, i es prepari per a un duel que pot marcar gran part de la temporada d’un equip que està demostrant que continua estant entre els grans, però que es pot quedar sense cap títol en una de les temporades on hi havia més esperances posades per a aconseguir-ne un.