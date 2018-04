Aritz López Garai: «Anem a Gijón a guanyar»

El conjunt reusenc s'enfrontarà als asturians diumenge a les 18.00 hores

Actualitzada 06/04/2018 a les 16:46

L'entrenador del Reus Deportiu, Aritz López Garai, s'ha mostrat molt ambiciós aquest divendres en allò referent a les possibilitats dels seus de tornar del Molinón amb un resultat positiu.El conjunt reusenc s'enfrontarà als asturians diumenge a les 18.00 hores i el tècnic ha assegurat que l'objectiu és «anar a guanyar».El Reus, amb 41 punts, visitarà a l'actuar líder de LaLiga 1/2/3 i López Garai té clar que «l'objectiu no pot ser un altre que anar a guanyar».La meta és molt ambiciosa no només pel fet que l'Sporting sigui el primer classificat, sinó perquè únicament dos equips s'han emportat el triomf del Molinón aquesta temporada, el Real Zaragoza i el Cadis CF.López Garai ha valorat que «l'Sporting és un equip que defensa molt bé», de manera que per puntuar «haurem de marcar algun gol».Per tots aquests condicionants, l'entrenador és partidari de jugar a l'atac. «Hem d'atacar i tenir la pilota, no ens hem de limitar a defensar», ha afegit l'entrenador.Garai, d'una altra banda, ha confirmat les cinc baixes ja conegudes amb vista al duel. Al sancionat Vitor Silva se li uniran quatre lesionats; el lateral esquerrà Migue García; el migcampista Borja Fernández i els extrems David Querol i Ricardo Vaz.