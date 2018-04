Aprofitar la baixa de Michael Santos per assaltar un Molinón intractable

El Reus visita un Sporting de Gijón que suma vuit victòries consecutives com a local i somnia en Primera

Actualitzada 04/04/2018 a les 20:09

L’efecte Baraja

Sense Michael Santos

El CF Reus visita, aquest diumenge (18:00 hores) l’estadi de Segona Divisió que més respecte inspira, actualment, als rivals. El Molinón - Enrique Castro “Quini” és un fortí impenetrable. L’Sporting de Gijón té els ulls fixats en el seu retorn a Primera Divisió. La persecució d’aquest somni l’ha portat a situar-se líder de la categoria de plata, si bé cal destacar que té els mateixos punts que Rayo i Huesca, segon i tercer classificats i amb un partit pendent per als aragonesos.Si el conjunt blanc-i-vermell comanda la taula és gràcies a la seva espectacular dinàmica al seu estadi. El Molinón ha viscut vuit victòries de manera consecutiva, que han deixat uns registres espectaculars. 20 gols a favor per només dos en contra. Contra el CF Reus, el club de Gijón buscarà sumar els tres punts davant la seva afició per novena vegada, una xifra que quedaria per a la història de la competició.Amb 39 dels 58 punts sumats al Molinón, l’Sporting és el millor local de la Segona Divisió. Els homes que dirigeix Rubén Baraja han registrat, al llarg de la temporada, 12 victòries per tres empats i dues derrotes, amb un total de 31 gols a favor i només nou en contra.Lluny de Gijón, els blanc-i-vermells han recuperat aquella regularitat que els va faltar a principis de temporada i que va propiciar l’adéu de Paco Herrera. En els darrers deu partits, l’Sporting acumula vuit victòries, un empat i una sola derrota; 25 de 30 punts possibles amb 18 gols a favor i tres en contra. A més, els de Baraja compten els últims sis partits amb el mateix nombre de victòries.Tenint en compte els números dels asturians com a locals i els que registra el CF Reus lluny de la capital del Baix Camp, es fa difícil imaginar que els de Garai puguin guanyar. Amb tot, els reusencs han de tenir en ment el partit de la primera volta, quan els tres punts es van quedar a l’Estadi Municipal gràcies a una diana de traca i mocador de Gus Ledes.L’Sporting, però, ha canviat des d’aquell partit quan, sota les ordres de Paco Herrera, es mostrava dubitatiu i fràgil fora de Gijón. L’arribada de Rubén Baraja va suposar un canvi total en la dinàmica sportinguista, que s’ha acabat traduint en el liderat (condicional) de la Segona Divisió.Amb Baraja a la banqueta, l’Sportig no ha perdut cap partit a casa (les ja mencionades vuit victòries consecutives). L’ex jugador del València entre d’altres, ha dirigit els asturians un total de 15 partits, en els quals ha sumat 11 victòries per un empat i tres derrotes; el que suposa 34 dels 45 punts possibles.L’Sporting haurà d’afrontar el duel contra el CF Reus sense un dels seus principals arguments ofensius, l’uruguayà Michael Santos. De fet, el conjunt de Gijón perdrà el de Montevideo entre 15 i 20 dies a causa d’una micro ruptura fibril·lar als isquiotibials de la cama dreta patida en el darrer duel al camp de l’Almería.Santos, amb 16 dianes, és el màxim golejador dels asturians, havent repartit, a més, dues assistències. Sense l’uruguayà al camp, la principal bala en atac de Rubén Baraja és Jony, que aquest hivern va tornar a Gijón després d’una etapa frustrada al Málaga. L’extrem suma quatre gols i les mateixes assistències, havent-se convertit en un dels puntals d’un Sporting que aspira a l’ascens directe a la Primera Divisió.Més enllà de la baixa per lesió de Michael Santos, en el partit de diumenge contra el CF Reus Baraja tampoc podrà comptar amb Sergio Álvarez, sancionat en veure la cinquena groga.