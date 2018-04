Álvaro Vázquez: «Guanyant, faríem bona la victòria contra el Lugo»

El Valladolid té «grans individualitats», segons el punta del Nàstic

Actualitzada 05/04/2018 a les 19:56

El davanter Álvaro Vázquez, cedit per l'Espanyol al Nàstic de Tarragona, està convençut que una nova victòria al Nou Estadi acostaria l'equip tarragoní a l'objectiu de la permanència i faria bo «el triomf contra el Lugo».«Tornar a guanyar ens donaria molt aire, molta confiança», ha destacat Álvaro Vázquez, que s'ha mostrat esperançat d'aconseguir alguna cosa positiva davant la visita d'un Valladolid que està lluitant per objectius més ambiciosos que l'equip català.El davanter centre, cedit fins a final de temporada per l'RCD Espanyol, s'ha desfet en elogis davant l'equip val·lisoletà, del qual ha dit que és «un gran equip, amb grans individualitats».El Nàstic prepara el partit amb la bona notícia que Fali possiblement podrà participar en el partit contra el Valladolid diumenge, ja que la lesió que el va obligar a abandonar el partit contra el Lugo era més lleu del que s'esperava.Amb el dubte de Julio Pleguezuelo i la lesió de Mohammed Djetei, amb molèsties a l'adductor llarg de la seva cama esquerra, l'equip està en aquests moments amb la infermeria gairebé buida per disputar un partit que marcarà la permanència dels tarragonins a la Lliga 123.