Quatre futbolistes roig-i-negres es troben a una groga de la suspensió

Olmo és el que més n’acumula, quedant-se a una més de complir el segon cicle d’amonestacions

Actualitzada 03/04/2018 a les 21:12

Sis jugadors amb tres

L’alarma groga es dispara a les instal·lacions del CF Reus. Un total de quatre futbolistes es troben a una targeta més de quedar-se castigat un partit per obligació. Es tracta, en els quatre casos, de futbolistes importants per als esquemes d’Aritz López Garai, que veu perillar la seva presència en el tram més decisiu de la temporada. Es tracta d’Olmo, Vítor Silva, Máyor i Dejan Lekic.El central i capità Jesús Olmo és el jugador roig-i-negre que més n’acumula, amb un total de nou grogues. Així, doncs, si en veu una altra haurà de complir amb el segon cicle de sancions. Olmo ja es va perdre el matx a l’Estadi contra l’Oviedo (0-0) per sanció.De fet, el barceloní va veure les cinc primeres grogues de la temporada en un espai de cinc mesos. Les quatre següents les ha vist de manera gairebé consecutiva entre els dies 11 de febrer i 24 de març. El que és el mateix, gairebé una groga cada dos partits.La principal preocupació es situa a la punta d’atac. Máyor acumula quatre grogues, les mateixes que Lekic, tot i que cal destacar que el davanter aragonès es troba lesionat. Això implica que, en cas que l’ariet serbi sigui castigat amb la cinquena, només quedarà Edgar Hernández com a únic punta disponible. El de Gavà, per la seva banda, acumula tres grogues i, per tant, es troba a dues de la sanció. Amb tot, la possible recuperació de Máyor en un màxim de dues setmanes podria minimitzar aquesta exposició dels «9» roig-i-negres.El tercer futbolista del CF Reus que es troba a una groga de la suspensió és Vítor Silva. El portuguès, precisament, va set expulsat en l’anterior partit al camp del Valladolid. Vítor es va presentar a Pucela amb tres grogues, i en va veure dues més que el van enviar abans d’hora als vestidors. D’aquestes, només la primera se suma al caseller de grogues. Es podria donar el cas, doncs, que Vítor es perdi dos partits en tres setmanes degut a la suspensió per amonestacions.En la plantilla reusenca també hi ha fins a sis jugadors amb tres grogues que, per tant, es troben a dues del descans obligat. Gus Ledes, amb vuit, és el segon futbolista roig-i-negre que més amonestacions acumula. A més dels mencionats Ledes i Edgar Hernández, la resta d’homes que estan a dues grogues de la sanció són Juan Domínguez, Àlex Carbonell, Tito i David Querol. En aquest cas, l’alarma es situa al mig del camp, on més jugadors estan castigats per les targetes.