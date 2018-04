La lesió de Fali es queda en un ensurt i podria arribar a jugar diumenge

El centrecampista pateix una lesió a l’avantpeu esquerre i demà serà sotmès a noves proves d’imatge per acabar de decidir

Actualitzada 04/04/2018 a les 20:21

Finalment, s’ha quedat en un simple ensurt. Rafael Giménez Jarque, conegut futbolísticament com a Fali, no pateix cap lesió de gravetat i, fins i tot, és dubte pel partit d’aquest diumenge contra el Valladolid al Nou Estadi (dotze del migdia).El centrecampista del Nàstic es va haver de retirar del terreny de joc aquest passat diumenge quan havien passat 62 minuts de joc. Ell, es va lesionar abans, allà cap al minut 55, però les seves ganes de jugar i de donar-ho tot per l’equip li van jugar una mala passada.Segons van detallar aquest dimecres els serveis mèdics del Nàstic, el futbolista pateix una lesió a l’avantpeu esquerre. Està seguint tractament mèdic i aquest dijous serà sotmès a noves proves d’imatge que acabaran de determinar si pot entrar a la llista per jugar contra els castellans.Nano Rivas, en comprovar que el futbolista no podia seguir al camp, el va substituir per Jon Gaztañaga, quan l’electrònic encara assenyalava un 1-0. De fet, el basc serà el responsable de jugar per davant de la defensa si Fali, finalment, no arriba a temps. La voluntat del cos tècnic és la de no arriscar, ja que les lesions musculars, si no estan curades del tot, poden convertir-se en tot un maldecap, tant per al mateix futbolista, com per a l’entrenador, que el pot perdre durant un període de temps més llarg.Fali és un jugador d’aquells que marquen. A banda, ha après a ser imprescindible per a tothom. Ho va jugar gairebé tot amb el Barça B durant els dos anys que hi va ser i, a Tarragona, ha disputat tots els partits en els quals ha estat disponible. Des del seu re-debut amb el Nàstic, el 3 de febrer contra el Cádiz al Nou Estadi (0-0), ha disputat tots els partits exceptuant el de fa dues setmanes, a Alcorcón. No el va jugar per un motiu molt simple: estava sancionat per acumulació d’amonestacions en veure la setmana anterior la desena cartolina groga de la temporada.A Tarragona, en el seu retorn, ha disputat un total de vuit enfrontaments, sempre com a titular. Quatre d’ells els ha acabat, i en els quatre restants ha estat rellevat. Nano té el recurs de substituir-lo per un futbolista més ofensiu quan el partit ho reclama, habitualment quan el resultat és advers i s’ha de buscar més pólvora en atac.Per altra banda, també és dubte seriós pel partit contra el Valladolid Javi Márquez. El centrecampista pateix unes molèsties musculars que l’impedeixen entrenar-se amb normalitat, i la seva evolució marcarà la data del seu retorn. Baixa segura serà la de Mohammed Djetei, amb una lesió a l’adductor llarg de la cama esquerra, però, per altra banda, Julio Pleguezuelo tornarà a estar disponible després de superar les molèsties que patia a l’adductor llarg dret.