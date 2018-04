El Nàstic no havia estat tan allunyat del l'infern des de fa dues temporades

Els sis punts que el distancien de la zona crítica són la millor notícia des de l’última jornada de la temporada 2015-16

Recorden quant fa que el Gimnàstic de Tarragona no estava tan lluny de la zona de descens? Doncs des que va finalitzar la temporada 2015-16, quan, amb Vicente Moreno a la banqueta, els tarragonins van acabar la temporada regular amb 71 punts, 24 per sobre de la Ponferradina, que va ser l’equip amb més puntuació que va descendir a Segona Divisió B.Des de llavors, tot i que costi de creure, mai s’ha donat el cas que el Nàstic hagi estat a sis punts o més de la zona de descens. O sigui, que de les últimes 75 jornades de Lliga (les 42 de la temporada 2016-17 i les 33 que portem de la 2017-18), és aquesta setmana quan el Nàstic viu en una situació més còmoda respecte a la dinovena posició.Aquestes estadístiques donen per a pensar, i molt, sobre el que ha passat durant la darrera campanya i també en aquesta. Un equip que arribava de disputar la promoció d’ascens com a tercer classificat s’ha passat més d’un any i mig molt a prop de la zona de descens. A finals de temporada serà quan tothom dins del club haurà de valorar la situació i obrar en conseqüència.Ara bé, també s’ha de dir que, si ara l’equip està millor que mai, és per diversos motius. Un, i molt clar, és que la plantilla que va quedar a Tarragona després del mes de gener és molt diferent a la que hi havia a principis de temporada. Aquí, la direcció esportiva va saber millorar, i molt, els 25 futbolistes. També és cert que alguns dels nouvinguts s’han perdut partits per lesions diverses, encara que siguin molèsties lleus, i aquesta circumstància ha perjudicat a l’equip. Però, fent balanç, els Álvaro, Dumitru, Javi Márquez, Fali, Pleguezuelo, Arzo i Matilla són millors jugadors que els que van marxar en el mercat d’hivern a la recerca de minuts.També hi ha hagut un canvi a la banqueta que, amb la golejada contra el Lugo, comença a quedar justificat. Nano Rivas havia de venir a Tarragona per intentar revertir la situació a casa i per intentar demostrar un joc millor que el seu antecessor, Rodri. El joc no ha variat gaire, ja que els futbolistes nouvinguts estan ajudant a millorar els resultats per si sols. Els resultats tampoc, però la victòria a casa davant dels gallecs fa entreveure que pot servir de punt d’inflexió pel que pugui passar en un futur. De fet, si l’equip és capaç de guanyar aquest diumenge al Valladolid al Nou Estadi (dotze del migdia) i, d’aquesta manera, sumar la segona victòria consecutiva per primera vegada en el que va de temporada, podrà respirar tranquil i mirar altres metres que no siguin evitar la dinovena posició.La Cultural y Deportiva Leonesa, que és l’equip que marca la zona de descens, visitarà aquest dissabte al Barcelona B, conjunt que, amb 37 punts, dos menys que el Nàstic, també viu immers en la lluita per no baixar. Un partit que interessa, i molt, al Nàstic.