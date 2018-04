Arzo: «Tornar a jugar a casa ha de ser una cosa positiva»

El central del Nàstic aposta per continuar amb «la concentració i la competitivitat del dia del Lugo»

Actualitzada 04/04/2018 a les 19:32

El central del Nàstic César Arzo creu que la gent s’ha d’oblidar el més aviat possible de la por a jugar a casa, després de la golejada contra el Lugo.«El fet de tornar a jugar a casa ha de ser una cosa positiva. Tots els equips prefereixen jugar a casa abans que fer-ho fora. Hem de voler guanyar a casa, voler puntuar, i mantenir la concentració i la competitivitat del dia del Lugo», va manifestar el futbolista aquest dimecres després de l’entrenament.El central va continuar dient que «haver pogut guanyar a casa i d’una manera tan contundent és una injecció de moral i de motivació que hem d’aprofitar ara. No ens hem de quedar només amb la victòria».Segons el seu parer, la victòria contra el Lugo va ser merescuda, ja que «l’equip va estar molt solvent en defensa i, al mateix temps, molt efectiu ofensivament. Al llarg de la setmana vam estar molt concentrats, ja que ens trobàvem en una situació límit. No ens podem permetre haver de tornar a una situació similar».Finalment, també va tenir paraules sobre el rival d’aquest diumenge: «El Valladolid és un equip capacitat per lluitar per l’ascens, molt ofensiu. Juguen molt bé i són molt perillosos».