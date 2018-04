Una entrada gratis pels socis del Nàstic contra el Valladolid

El partit es jugarà diumenge a les 12 hores

Actualitzada 03/04/2018 a les 17:35

El Nàstic torna a oferir a tots els socis grana la possibilitat de retirar gratuïtament una entrada de la seva zona pel partit de diumenge vinent contra el Real Valladolid, que es jugarà a les 12 hores al Nou Estadi.Després de la victòria diumenge contra el CD Lugo, l’equip de Nano Rivas podria fer un altre pas important en la seva situació a la classificació i per això el suport dels aficionats és molt important. Els socis del Nàstic poden passar per les oficines de la SAE a retirar una entrada per als seus amics i/o familiars de la zona del camp on estiguin abonats, fins esgotar les entrades disponibles.Les oficines estan obertes fins divendres en horari de 9 a 13:30 hores i de 16 a 19 hores, mentre diumenge obriran dues hores abans de començar el partit, a les 10 hores.