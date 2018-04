Fali, pendent de proves per conèixer l'abast de la lesió

L’equip descansa avui després d’entrenar ahir

Avui, descans

L’únic punt negatiu de la victòria del Nàstic de diumenge va ser la lesió de Fali. El centrecampista va notar una molèstia quan havien passat deu minuts del segon acte, i va haver d’aturar-se.Va ser en una acció en la qual va estirar massa la cama, i després va mostrar símptomes que alguna cosa no anava bé. Tot i això, va trigar set minuts a ser substituït perquè s’anava provant per comprovar si podia continuar. No va ser així, i el va substituir Jon Gaztañaga, que va tornar a quallar un bon partit.Avui, el futbolista serà sotmès a proves que hauran de determinar l’abast real de la lesió.Els titulars contra el Lugo van realitzar ahir exercicis de recuperació, mentre que els suplents i els no convocats van realitzar un entrenament més intens.De cara a avui, Nano ha previst festa, per tornar dimecres amb més força. Entrenament dimecres, dijous, divendres i dissabte al matí (dos quarts d’onze al Nou Estadi i a l’annex) per preparar un partit tan important com el del Valladolid de diumenge a les dotze i al Nou Estadi.