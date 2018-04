El Nou Estadi va poder veure tres gols (dels seus) sis mesos i mig després

Va ser en el 3-1 davant de l’Albacete, en l’estrena de Rodri com a entrenador grana després de la destitució de Lluís Carreras

Apoteòsic partit el que van viure els aficionats del Nou Estadi aquest diumenge, en la golejada del Gimnàstic de Tarragona davant del Lugo (3-0). No tindria tanta transcendència el que va succeir al camp si no fos perquè des del mes de desembre el Nàstic no aconseguia una victòria davant dels seus i perquè la situació a la classificació començava a ser més que preocupant.Un 3-0 que ben bé va poder ser un 4-0 o, fins i tot, un 5-0. No va ser un partit brillant pel que fa al joc del Nàstic, però dues coses van quedar clares sobre la gespa: el Nàstic ha recuperat l’olfacte golejador, i el Lugo no va emportar-se cap premi perquè no va disparar entre els tres pals. Domini gallec, estèril i sense incidència en les jugades clau. Així es guanyen els partits.Maikel Mesa va obrir el marcador gràcies a una gran rematada de cap a centrada d’Álvaro Vázquez, va continuar la festa Muñiz amb un golàs amb cama dreta a passada de Jean Luc, i va acabar d’esclatar la traca Tete Morente culminant un contraatac en el 95’. El mateix Morente, que va fer un partit de bandera, va poder marcar un gol més després de quedar-se sol davant del meta rival i veure com li desviaven el xut i Álvaro, en el primer acte, va disparar a l’exterior de la xarxa.Van poder ser-ne més, però el Nàstic es va haver de «conformar» amb un 3-0 que porta molts records. El primer, que feia sis mesos i mig que el Nou Estadi no veia tres gols. Això sí, tres, de l’equip local, ja que algun equip forà, des de llavors, sí que ha marcat per triplicat. L’últim record a Tarragona on el Gimnàstic va anotar tres dianes va ser el del 17 de setembre del 2017, quan els locals, en l’estrena de Rodri a la banqueta, van vèncer 3-1 a l’Albacete després de la destitució de Lluís Carreras com a tècnic grana.Però encara cal tirar més enrere en el temps per poder assistir a un partit en el qual el Nàstic, davant de la seva pròpia afició, hagi guanyat per tres gols de diferència. Va ser el 14 d’abril del 2017, en la visita del Mirandés al Nou Estadi. Els de Miranda de Ebro, que posteriorment van descendir, van ser l’últim equip que ha marxat golejat d’un Nou Estadi que, després del que es va veure dissabte, queda clar que s’ha reconciliat completament amb l’equip.Però la Lliga no s’atura, i ara arriba un altre objectiu, que no és un altre que el Valladolid. Els castellans visitaran el Nou Estadi aquest diumenge, a partir de les dotze del migdia. Amb 39 punts, els tarragonins s’han distanciat a sis de la zona de descens i, si en sumés tres més, en el segon partit consecutiu a casa, s’acostaria molt a l’objectiu de la permanència. El Valladolid, per la seva banda, no ho posarà fàcil, ja que és setè, i té la promoció d’ascens a només un punt.