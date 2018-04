Tete Morente es perdrà el duel contra el Valladolid per sanció

Va ser l’autor del gol que va arrodonir la golejada contra el Lugo

Tete Morente arribarà molt lluny. Si res no s’interposa en la seva carrera, aquest futbolista té pinta que arribarà al més alt. Així ho està demostrant en cada partit que juga i, sobretot, en el de diumenge, en el qual va deixar detalls d’autèntic crack, com un doble túnel que va realitzar a dos rivals en una mateixa jugada, o a l’acció en la qual va arrencar per banda esquerra i va acabar plantat davant del meta Juan Carlos, qui li va aturar el xut, el qual hauria significat el 2-0.Però el Nou Estadi s’haurà de conformar amb no veure’l aquest diumenge, en el duel contra el Valladolid. Això és perquè Tete va veure una cartolina groga als 72 minuts de joc en una tangana en la qual molts jugadors en van sortir per judicats. Ell i Álvaro Vázquez per part del Nàstic, i Kravets pel que fa al Lugo.La baixa de Morente serà molt sensible pel fet que el futbolista de la Línea de la Concepción es troba en un gran estat de forma. Per altra banda, hi ha molts jugadors que el poden suplir. Si Jean Luc continua a la titularitat, futbolistes com Dumitru Cardoso, Omar Perdomo o Juan Muñiz podrien ser titulars a la banda esquerra. Encara té dies per a pensar-s’ho el tècnic grana, Nano Rivas.