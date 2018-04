Nano: «L'equip ha sortit convençut»

«Hem estat contundents a les àrees», afegeix l'entrenador del Nàstic

Actualitzada 01/04/2018 a les 22:25

L'entrenador del Nàstic, Nano Rivas, va mostrar-se molt feliç després de la victòria dels seus, i va manifestar que «hem estat força contundents a les àrees i l’equip, tot i les derrotes, ha sortit convençut. L’equip s’ha deixat la vida per poder guanyar a un molt bon equip com ho és el Lugo».«Ara, hem d’aprendre dels errors del passat i donar continuïtat a tot el que hem fet avui. Hem de seguir treballant, que encara queda molt», segons va detallar el tècnic grana.Sobre les novetats a l'onze, com Jean Luc o Maikel Mesa, el tècnic ha posat en relleu que «gent que no ha vingut jugant no baixa els braços, com és el cas de Maikel».«Després de guanyar, sempre veus una bona oportunitat per sumar dues victòries seguides, i més a casa», ha sentenciat.