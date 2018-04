Nano canvia el dibuix i aposta per un únic punta

Álvaro Vázquez tindrà tota la responsabilitat ofensiva contra el Lugo

Actualitzada 01/04/2018 a les 19:18

Nano Rivas ha sorprès a molts, com està acostumant a fer darrerament, amb el seu onze inicial. Contra el Lugo, canvia el dibuix, apostant per un 4-3-3 o per un 4-2-3-1. És així perquè Álvaro Vázquez és l'únic davanter que el tècnic ha alineat, en un onze en el qual Maikel Mesa també hi és. Si el canari actua de mitja punta, el dibuix serà amb dos pivots i tres homes per davant, mentre que si ho fa en el centre del camp, serà l'esmentat 4-3-3.Dimitrievski continua estant sota pals i, per davant seu, els defensors esperats. Kakabdze, igual que el meta macedoni, torna després dels seus compromisos internacionals, i actuarà en el lateral dret. En l'esquerre ho farà Javi Jiménez, ja que Abrahám està sancionat per acumulació d'amonestacions. Els centrals, amb les lesions de Pleguezuelo i Djetei, només queden Xavi Molina i Arzo, que són els que juguen.També està lesionat Javi Márquez i, per tant, la parella de ball en el centre del camp de Fali és Sergio Tejera. S'hi suma Maikel Mesa.A dalt, Álvaro Vázquez és la màxima referència, mentre que les bandes són per a Tete Morente i Jean Luc. En principi, l'andalús partirà des de l'esquerra, mentre que l'africà s'enganxarà a la dreta.