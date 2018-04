Fallar contra el Lugo no entra en els plans

Els resultats d'ahir a Segona A motiven que el Nàstic tingui prohibit fallar avui al Nou Estadi (20 hores)

Actualitzada 01/04/2018 a les 11:07

Sembla que alguna força divina vulgui que el Gimnàstic de Tarragona se salvi. Jornada rere jornada, els tarragonins estan llençant a la brossa oportunitats immillorables d'allunyar-se de la zona de descens, més o menys com la que tenen avui en la seva cita al Nou Estadi contra el Lugo (20 hores).La Cultural y Deportiva Leonesa, que marca el descens, va caure ahir contra el Zaragoza (0-1). El Córdoba, que és avantpenúltim, va perdre a Sòria davant del Numancia (2-1) i, tot i el triomf de l'Alcorcón a Oviedo (0-1), un triomf del Nàstic allunyaria als de Nano Rivas a sis punts de la zona de descens. No seria un pas definitiu, però sí un de gran.Amb més baixes de les previstes a principis de setmana, els tarragonins rebran la visita d'un Lugo que, a quatre punts de la zona de promoció d'ascens (en té 48), s'ha assegurat ja virtualment la seva permanència a la categoria de plata. Ha fet les coses molt bé el conjunt gallec en l'inici de campanya i, per aquest mateix motiu, ara pot afrontar els duels amb més tranquil·litat.A banda de l'absència d'Abrahám Minero per sanció, Nano tampoc podrà alinear a tres futbolistes lesionats. Julio Pleguezuelo, Djetei i Javi Márquez es perdran el partit, circumstància que tornarà a condicionar, i molt, la defensa de Nano.Sempre amb Dimitrievski a la porteria, Kakabadze tornarà al lateral dret després de tornar amb la seva selecció, i Javi Jiménez actuarà per l'esquerra. Els centrals, si no hi ha cap sorpresa de darrera hora, seran per a Xavi Molina i Arzo.Sergio Tejera acompanyarà a Fali en el centre del camp, i la sorpresa pot saltar a un dels extrems, on Dumitru Cardoso podria comptar amb una plaça. Tete Morente seria el titular a l'altra, amb què Muñiz seria el sacrificat. A dalt, no hi ha cap motiu perquè Álvaro i Barreiro no siguin els titulars.