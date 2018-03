Javi Márquez, Pleguezuelo i Djetei no arriben a temps pel matx de demà

Pleguezuelo i Márquez porten dues setmanes amb molèsties físiques que ja els van impedir disputar l’últim partit contra l’Alcorcón

Actualitzada 31/03/2018 a les 16:54

Nano Rivas tampoc podrà comptar pel partit de demà amb Pleguezuelo i Javi Márquez. El central cedit per l’Arsenal segueix arrossegant molèsties a l’adductor llarg dret de la mateixa manera que Javi Márquez pateix una molèstia muscular a l’adductor curt esquerre. El tècnic grana ja no va poder comptar amb ells pel darrer partit contra l’Alcorcón i tampoc ho podrà fer pel de demà contra el Lugo al Nou Estadi.En el cas del camerunès, Mohammed Djetei s’ha retirat de l’entrenament d’aquest matí amb molèsties a l’adductor esquerre. El central està pendent de proves mèdiques per saber l’abast de la lesió però tampoc estarà disponible per al partit de demà. Així doncs, aquestes tres baixes se sumen a la ja coneguda d’Abraham per acumulació de targetes grogues.