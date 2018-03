Els del Baix Camp no han aconseguit superar la intensa pressió dels locals

Actualitzada 31/03/2018 a les 20:45

Més domini però poques ocasions

Fitxa tècnica

El Reus volia seguir amb la dinàmica positiva en un camp complicat, el José Zorrilla on el Valladolid tan sols ha perdut 3 partits i n’ha empatat 2. Però els roig-i-negres no han aconseguit treure un resultat positiu del matx. El partit s’ha complicat ben aviat. En el minut 5, el pitxitxi de Segona Divisió, Mata, ha aconseguit moure el marcador amb el primer xut a porteria del partit. Els locals han sortit amb les idees ben clares, deixar moure la pilota al Reus en el seu camp i pressionar fort a partir del cercle central, així ha arribat el primer gol. Els de Pucela han robat la pilota a Juan Domínguez i han sortit ràpid a l’atac per banda esquerra. Des d’aquesta zona, Óscar Plano ha posat la pilota al cor de l’àrea i Mata ha foradat la xarxa al primer toc. Amb aquest gol, el davanter blanc-i-violeta ha anotat el seu 26é gol aquesta temporada. Ell sol ha anotat dos més que el Reus.La resposta del Reus ha tardat en arribar però tan sols Masip ha pogut evitar que fos perfecta. Ledes ha centrat la pilota al segon pal des de banda esquerra, Olmo, amb el cap l’ha passat cap al cor de l’àrea, la defensa l’ha refusat i Miramón, des de l’interior de l’àrea ha engaltat la pilota a la perfecció, amb un xut molt potent però el porter del Valladolid ha aconseguit desviar el perill. Poc després, ha pogut arribar el segon gol local amb els mateixos protagonistes que el primer. En aquesta ocasió s’han intercanviat els papers i, potser per això, la pilota no ha acabat al fons de les malles. Mata, des de l’interior de l’àrea ha deixat la pilota enrere per Óscar Plano, que sol contra Badia ha disparat massa creuat i la pilota s’ha perdut per la línia de fons.La primera meitat s’ha acabat amb poques ocasions més. El Reus ha estat lleugerament superior en quant a la possessió, però ha estat estèril perquè la major part del temps ha jugat en camp propi, on els locals no pressionaven. Tot i aquest control de la pilota els del Baix Camp no ha aconseguit generar gaire perill, ja que a partir del mig del camp el Valladolid executava una pressió molt intensa.A la segona meitat no ha canviat gaire bé res. El Reus seguia sent lleugerament superior al Valladolid en quant a la possessió de la pilota però no aconseguia superar la línia defensiva local i quan ho feia, no aconseguia finalitzar amb un xut clar a porteria. Yoda ha estat a punt d’empatar el partit. Lekic ha assistit amb un toc d’esperó cap al francès que, des de la frontal, ha disparat a porteria però el xut ha marxat fregant el pal de Masip. Els minuts passaven i el Reus no aconseguia intimidar a un Valladolid que ha hagut de jugar des del minut 60 amb un jugador menys. L’àrbitre ha expulsat, correctament, a Kiko Olivas per doble cartolina groga. La primera l’ha vist per una dura entrada a Carbia i la segona per unes mans a la frontal de l’àrea. Amb aquesta superioritat el Reus s’ha trobat més còmode i ha tingut encara més possessió però no l’ha pogut traduir en ocasions de gol.Garai ha revolucionat l’equip amb tres canvis molt ofensius. Ha posat sobre el terreny de joc a Vítor Silva, Edgar Hernández i David Haro, sense substituir cap atacant. El portuguès, Vítor, ha tornat a jugar després d’estar un mes lesionat però la seva tornada no ha estat la desitjada. Vítor Silva ha acabat expulsat en els darrers minuts de partit per una picabaralla amb Mata. Tots dos jugadors han rebut la cartolina groga però Silva ja en tenia una d’abans, mostrada per una falta sobre Óscar Plano.Però encara amb 11 jugadors al Reus, Mata ha estat a punt de sentenciar el partit amb un xut des d’una posició sense angle que per ben poc no ha acabat al fons de les malles. Ja en el temps de descompte, jugant 10 contra 10, altre cop Mata no ha sentenciat el partit per ben poc. En aquesta ocasió ha estat gràcies a una gran intervenció de Badia que ha aconseguit desviar un xut potent a córner. Tot i aquesta derrota els del Baix Camp poden respirar tranquils ja que la Cultural i el Córdoba han perdut els seus respectius partits i per tant, el descens no s’aproparà ni un punt en aquesta jornada.Masip, Antoñito, Kiko Olivas, Calero, Moyano, Luismi, Borja, Ontiveros (Hervías 64’), Míchel (Nacho 61’), Óscar Plano (Martínez 87’) i MataBadia, Miramón, Atienza, Olmo, Campins (Vítor 74’), Gus Ledes (Edgar Hernández 67’), Juan Domínguez, Guzzo (Haro 79’), Yoda, Carbia i Lekic1-0, Mata (5’).David Pérez Pallas (Col·legi gallec). Ha mostrat la targeta groga als locals Olivas (per partida doble) i Mata; i als visitants Atienza, Juan Domínguez i Vítor Silva (per partida doble).L’Estadi Municipal José Zorrilla ha acollit 7.759 espectadors.