El Reus apel·la a la seva defensa per sumar a Pucela

El Reus està vivint un estat d'eufòria moderat després dels últims resultats, que han catapultat l'equip fins a la catorzena posició gràcies als 41 punts sumats fins ara

Actualitzada 31/03/2018 a les 14:14

Els reusencs arriben al partit després de vèncer el cap de setmana passat a l'Almeria (1-0) en un partit molt complet que es va quedar a casa després de la diana aconseguida per Dejan Lekic.L'objectiu del Reus segueix sent arribar als 50 punts que acostumen a premiar amb la permanència en la categoria de plata. En queden 30 en joc, i 9 per arribar al mig centenar, amb què un triomf a Valladolid deixaria a tir la meta dels de Aritz López Garai.No estaran disponibles per a l'entrenador el lateral esquerrà Migue García, el migcampista Borja Fernández i els extrems Ricardo Vaz i David Querol. Malgrat això, tot apunta que López Garai repetirà l'alineació.En aquest onze estarà Raphael Guzzo, que va ser el motor de l'equip contra els d'Almeria. Va debutar com a titular a la mitja punta i es va associar a la perfecció amb Carbia i Yoda, extrems esquerrà i destre, respectivament, i amb un Lekic que vol seguir veient porteria per millorar els seus registres anotadors i, sobretot, els d'un Reus que tan sols ha anotat 24 dianes en el que va de campanya.El Valladolid no pot fallar davant el Reus, un equip que s'ha mostrat molt eficaç en defensa i al qual els de Luis César intentaran posar a prova a la recerca de tres punts que els permetin seguir escalant posicions.El propi tècnic del conjunt blanc-i-violeta va destacar els números defensius del seu rival, «que ha deixat la porteria a zero en cinc dels seus últims set partits i en 14 al llarg de la temporada», per això sigui un partit en el qual l'organització en atac primi de manera especial.Segons la seva opinió, es tracta d'un equip que «optimitza molt bé els seus recursos i que forma un bloc molt compacte i sòlid difícil de superar», si bé va deixar clar que el Valladolid «fa temps que no pot fallar», ja que s'entra «en la fase decisiva» i «les ensopegades tenen més repercussió en la taula».Luis César veu al seu equip «amb força», sobretot, perquè no només estan donant la cara els jugadors que surten a l'onze titular, sinó que els suplents estan aportant «un plus» important.La principal novetat, durant els entrenaments setmanals, va ser la reincorporació al grup de Gianniotas, concentrat amb la selecció absoluta de Grècia en els últims deu dies i que formarà part de la llista de convocats, que facilitarà l'entrenador gallec hores abans del partit, i en què Deivid està descartat.