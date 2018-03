Nano Rivas: «La salvació passa pel Nou Estadi»

El tècnic vol aprofitar el calendari amb dos partits consecutius al seu feu, davant el Lugo i el Valladolid, perquè el seu equip reaccioni

Actualitzada 30/03/2018 a les 12:16

El tècnic del Gimnàstic de Tarragona té clar que s'acosta el tram definitiu per aconseguir la permanència i malgrat que el Nou Estadi no ha estat un fortí aquesta temporada sap que si l'equip aconsegueix l'objectiu aquest passa per aconseguir la solidesa a casa.«Són partits de vital importància», ha assegurat el preparador del conjunt tarragoní, que vol aprofitar el calendari amb dos partits consecutius al seu feu, davant el Lugo i el Valladolid, perquè el seu equip reaccioni.«El problema existeix, parlem obertament d'això», ha manifestat Nano Rivas que no vol amagar la dinàmica negativa de l'equip quan juga com a local, ja que ha cedit deu derrotes aquesta campanya, però que està convençut que s'està a temps de revertir la situació.Sobre al rival de diumenge que ve, el Lugo, el tècnic del Nàstic l'ha qualificat com «un equip amb les idees clares i que proposa des de enrere». Els gallecs ocupen un lloc tranquil en la classificació amb aspiracions de fer un salt de qualitat amb objectius més ambiciosos.