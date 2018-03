López Garai: «El Valladolid és un equip amb molta arribada»

El CF Reus visita el Valladolid aquest dissabte a les 18h

Actualitzada 30/03/2018 a les 13:13

L'entrenador del CF Reus Deportiu, Aritz López Garai, ha avisat del perill que té el seu pròxim rival, un Reial Valladolid al qual visitaran aquest dissabte a les 18 hores i que, segons el basc, és un equip «amb molta arribada».Segons el tècnic del Reus, el conjunt val·lisoletà destaca perquè «és un equip de molt nivell, molt treballat i que té molta arribada», amb què sumar els tres punts resultarà una missió «complicada» per al quadre negre-i-vermell.López Garai afronta el duel amb el màxim optimisme després de la gran victòria de la setmana passada davant de la UD Almeria (1-0) en un partit molt complet dels seus.Malgrat això, ha lamentat la «mala sort» que el seu equip està tenint amb les lesions. L'última, la de David Querol, que haurà d'estar un mínim d'un mes de baixa per una distensió en la càpsula articular del seu genoll dret.Per tot això, l'entrenador ha avisat que si el seu equip no mostra el seu «millor versió», aleshores patirà molt davant el Valladolid, un equip que compta amb 48 punts, a dos del 'playoff' d'ascens a la Lliga Santander.El CF Reus Deportiu compta amb 41 punts. «No hem arribat a l'objectiu», que és el dels 50 punts, segons el tècnic de l'equip reusenc, qui ha advertit que si els seus jugadors pensen que tot està fet, llavors estaran perduts.