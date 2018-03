El davanter creu que, contra l’Alcorcón, «no va faltar actitud» i no signa quatre punts dels pròxims sis

Actualitzada 28/03/2018 a les 20:09

—Portem una setmana complicada. Venim de dues derrotes i, tant jo com l’equip, estem desitjant que arribi el partit del Lugo per poder revertir una mica una situació que ens està condicionant la setmana.—El partit contra el Córdoba ens ha fet molt de mal, perquè, si el guanyàvem, deixàvem a un rival directe gairebé sense opcions, lluny de la permanència. A més, jugàvem a casa i hi teníem moltes expectatives posades. Van passar moltes coses que nosaltres no podíem controlar i, al final, el resultat va caure del cantó del Córdoba. Ens va tocar molt psicològicament, perquè sabíem que era un partit clau. Teníem una altra final a Alcorcón i no vam estar a l’alçada. Teníem una setmana clau davant de dos rivals directes i no vam estar al nivell que se’ns exigia.—Crec que sí. Ells tenien marcat aquest partit com a un duel clau, igual que nosaltres. No podem fallar contra els rivals directes, ja que, sinó, s’amplia molt l’avantatge amb ells.—Són coses que nosaltres no podem controlar. Volem que vingui el major nombre de gent al camp, però per resultats i per moltíssimes coses, no pot ser. No estem en condicions d’exigir res a l’afició. Ells venen al camp i ens donen suport, i hem de reconèixer que, en altres clubs i en altres camps seria molt difícil.—No crec que fos falta d’actitud. De vegades, els partits no surten com creus. Veníem d’una setmana complicada, i en el minut 4 ens donengran cop que no vam saber digerir. Després, no vam poder revertir la situació.—No. No em passava res. El míster va decidir canviar-me amb el resultat en contra i posar a Nico (Dumitru), que és un jugador diferent. En aquell moment, ell pensava que era el millor per a l’equip.—Bé, quan vas perdent i no estàs fent les coses com t’agradaria, a tothom li molesta que el canviïn, però jo estic en disposició de demanar més, perquè crec que tant amb Rodri com amb Nano estic tenint en confiança. Sí que marxes enfadat, perquè estàs calent, però hi ha d’altres companys que, si et poses a pensar, estarien pitjor que jo.—Sí. Per alguns detalls no m’estic trobant amb el gol. Sí que vaig fer una bona acció de primeres, però, després, potser no vaig escollir bé. Intentes fer-ho tot molt ràpidament i no trobes porteria.—Sí. Les execucions estan sent bones. El més lògic és que la de Granada entri, però no va ser així. Són coses que tu no pots controlar. S’han de tenir ocasions, però les execucions no estan acabant de ser bones.—Bé, està clar que, per les meves característiques, em va bé que em posin pilotes per intentar demostrar el meu potencial, però no és tan senzill, ja que els rivals t’exigeixen i et tapen bé els forats.—Esperem que sigui una molt bona notícia. Hem de començar pel Lugo, que serà un rival complicadíssim. Des de l’arribada de Nano, deixant els resultats de banda, si analitzes els partits, crec que n’hem fet alguns de molt bons.—Si analitzes la segona part contra el Córdoba, per al meu gust va ser molt bona. Quan perdíem la pilota, la recuperàvem molt ràpidament. Hi havia ganes de fer les coses molt bé. No vam arribar a bon port, però crec que a casa estem fent fases de partits molt bones. Hem de ser capaços d’avançar-nos en el marcador en els pròxims partits.—Serien molt bons, però crec que hem de ser encara molt més exigents amb nosaltres mateixos, ja que tenim dos partits a casa i, començant pel del Lugo, crec que podem guanyar els dos.—Sí. Crec que no hem estat a l’alçada. Teníem una plantilla àmplia, molt compensada i amb futbolistes amb molta experiència. Crec que, si la tenim des de principis de temporada, podem fer grans coses, però això no ho podem controlar nosaltres. Al final de la temporada es valorarà la temporada personal i col·lectiva.—I tant!—Poc podem dir, però crec que aquests dos partits seran claus per a nosaltres. Mentre més gent vingui i més gent ens pugui ajudar, millor. Ells ens estan ajudant, i des del minut 1, tot i el que estan patint, sempre ens animen. Estic segur que en un altre camp en les mateixes condicions no els ajuden tant.