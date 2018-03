El Reus intentarà aprofitar-se de la irregularitat del Valladolid

Els castellans només han guanyat un partit dels cinc darrers en joc tot i comptar amb le màxim golejador de la categoria

Actualitzada 28/03/2018 a les 21:10

Mata

El CF Reus visitarà aquest dissabte, a partir de les sis de la tarda, a un Real Valladolid que no acaba d’arrencar i que, amb l’objectiu de pujar a Primera Divisió, afronta el duel amb l’obligatorietat de sumar els tres punts.Després de derrotar la passada jornada a l’Almeria a l’Estadi Municipal de Reus, l’equip de la capital del Baix Camp té ben clar que, tot i que l’objectiu principal de la permanència no està assolit, ha fet un gran camí. Per aquest mateix motiu, afrontarà el duel davant dels val·lisoletans sense la pressió que representa el fet d’haver de guanyar per no acostar-se massa al descens.El rival dels reusencs, amb 48 punts, dista a dos de la sisena posició, que ocupa actualment Osasuna, i que donaria dret a disputar la promoció d’ascens a la categoria reina del futbol espanyo. Amb un Reus catorzè, amb 41 punts, i vuit per sobre del descens, la pressió va cap a Valladolid, ja que són els locals els que tenen l’obligació d’aconseguir un bon resultat aquest dissabte.El Valladolid és el segon equips que més gols ha marcat a Segona Divisió A. Amb 52 dianes en els 32 enfrontaments que ha disputat, els castellans només estan sent superats per un Rayo Vallecano que, després d’una gran remuntada, s’ha situat en segona posició a la taula classificatòria.El més gran dels perills del Valladolid és, sense cap mena de dubte, Jaime Mata, el seu davanter, que ha anotat fins ara un total de 25 dianes, les quals el converteixen en el pitxitxi absolut, amb set gols més que Raúl de Tomás, del Rayo Vallecano, que en suma divuit, i vuit més que Sergi Guardiola que, amb disset, completa la taula de golejadors de la categoria de plata. Amb la bona dinàmica del CF Reus, mai se sap, encara que s’ha de tenir en compte que el rival de dissabte és molt perillós.