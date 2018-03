Superar la por a la doble ració a casa

El Nàstic juga dos partits seguits a casa contra Lugo i Valladolid i des de la 2013-14 no suma els 6 punts en aquesta situació

Actualitzada 27/03/2018 a les 19:43

Quatre punts

El Gimnàstic de Tarragona té per davant seu una oportunitat de fugir de la zona baixa i, de passada, d’allunyar-se del descens amb els dos pròxims partits. Sí que és cert que a l’equip se li està donant fatal jugar a casa, però d’una vegada per totes s’ha d’acabar aquesta nefasta ratxa al Nou Estadi, i aquesta pot concloure sumant els pròxims sis punts. Lugo i Valladolid visitaran Tarragona, de forma consecutiva, en vuit dies en els quals el Nàstic vol aconseguir un sis de sis que seria una gran novetat, perquè fa molt de temps que això no passa al Nou Estadi.Des de la temporada 2013-14, amb Vicente Moreno a la banqueta, el Nàstic no aconseguia sumar sis punts en una situació en la qual dos equips visitaven Tarragona de forma consecutiva. Va ser després d’un Nàstic-Badalona (3-1) i d’un Nàstic-Constància (3-0). En la mateixa campanya, també es van produir dues victòries seguides sense cap partit lluny del Nou Estadi pel mig, encara que van ser en l’últim partit de Lliga, a Segona B (contra l’Huracán, 3-1), i en el primer de la promoció d’ascens (2-0 davant del Ràcing de Ferrol).A la següent temporada, també a la categoria de bronze, no es van produir dos partits de Lliga junts al Nou Estadi. Sí que hi va haver dos duels seguits al camp del Nàstic, un de Copa i l’altre de Lliga. Empat a zero contra l’Atlètic Balears en el duel coper, i 1-1 davant del Badalona en Lliga.Les tres campanyes següents són les dues després del retorn a Segona Divisió A i l’actual 2017-18. En cap d’aquestes tres, tot i que aquesta present encara no ha finalitzat, no s’ha produït cap situació en la qual el Nàstic hagi sumat sis punts seguits jugant dos partits consecutivament a casa.Ara bé, els resultats tampoc han estat dolents del tot en situacions com la de les pròximes dues setmanes. Concretament, hi ha hagut tres situacions com les abans esmentades. En dues d’elles, es van sumar quatre punts mentre que, en la quarta, van ser tres els aconseguits. Segurament que molts signarien sumar quatre dels pròxims sis punts en Lliga, o fins i tot els tres, tenint en compte que el Nou Estadi se li està donant francament malament a un Nàstic que necessita reaccionar de forma immediata.Durant la temporada 2015-16, encara amb Vicente Moreno a la banqueta grana, a la 31a jornada el Numancia va visitar el Nou Estadi. El duel va acabar amb triomf dels tarragonins, una setmana abans de la visita d’un Córdoba que va aconseguir un espectacular empat a quatre gols. Per tant, quatre punts.A la 2016-17, es va donar una situació en Lliga de dos partits de forma consecutiva a casa. En la jornada número 25, l’Alcorcón va esgarrapar un punt de la seva visita a Tarragona (1-1) i, el següent cap de setmana, el Numancia es va emportar un 2-0 que va motivar que el Nàstic, novament, sumés quatre punts.Finalment, el darrer dels casos s’ha produït aquesta mateixa temporada. Els actuals dos pitjors equips de la categoria de plata, per punts i classificació, van visitar Tarragona en les jornades 16 i 18. Això va succeir perquè en la dissetena data el Nàstic havia de visitar Osasuna, però el partit es va ajornar per la nevada que va caure a Pamplona. El Lorca es va emportar els tres punts de Tarragona (0-2) i el Sevilla Atlético va marxar de buit a casa, ja que el Nàstic el va derrotar 2-1. En dotze dies se sabrà quants punts suma el Nàstic els pròxims sis.