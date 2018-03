Santi Juncosa, protagonista a la nova seu de LaLiga

El mite del CF Reus té el seu nom gravat en una de les parets

Actualitzada 28/03/2018 a les 11:25

La Liga ha inaugurat recentment, de manera institucional, la seva nova seu ubicada al carrer Torrelaguna 60 de Madrid. Les noves oficines compten amb una sala dedicada a totes les llegendes dels clubs Primera i Segona Divisió, i el CF Reus no n'és una excepció. En aquest nou espai amb l'habitual número '6' que portava sempre a la samarreta.Després de més de 25 anys en la tradicional seu del carrer Hernández de Tejada 10, LaLiga ha canviat d'ubicació fent un pas endavant en favor dels clubs i la internacionalització del futbol professional de l'estat. Les noves oficines de LaLiga seran la nova casa de tots aquells que formem part d'aquesta gran passió anomenada futbol. Es caracteritzen per ser uns espais oberts i moderns, on el disseny està protagonitzat per la història, les llegendes i els valors del futbol.L'acte institucional va tenir lloc aquest passat dimecres i va comptar amb la presència de diverses autoritats, patrocinadors de la competició, ambaixadors de LaLiga, presidents de LaLiga Santander i LaLiga 1|2|3 i altres representants de l'esport espanyol. Per part del CF Reus, la comitiva roig-i-negra va estar representada pel president del club, Xavier Llastarri, i pel conseller Pere Mellado. En els moments previs a l'acte d'inauguració, els assistents van visitar els espais que LaLiga ocupa en el nou edifici, coneixent de primera mà cadascuna de les àrees en les quals LaLiga treballa en el seu dia a dia.