Pinilla representa al Nàstic, per error, a la nova seu de LaLiga

Per una «errada interna» no apareix ni el nom de Valero Serer ni el de Santi Coch, que són els que va proposar el Nàstic

Actualitzada 28/03/2018 a les 11:25

La Lliga de Futbol Professional (LaLiga) ha inaugurat la seva nova seu. En una paret de la nova estructura hi apareixen els noms dels jugadors més mítics i representatius dels 40 clubs de Primera i Segona Divisió B, entre ells Nàstic i CF Reus.Santi Juncosa és qui representa al CF Reus i, pel que es pot apreciar a la imatge que s'afegeix a aquesta notícia, és Antoni Pinilla la persona associada al Nàstic.Segons detalla el club grana, el nom d'Antoni Pinilla hi apareix «per error», ja que els dos noms que va proposar el club (LaLiga l'hi va demanar) van ser Valero Serer, màxim golejador de la història del club, i Santi Coch, futbolista amb més partits al Nàstic.Segons apunten des del Nàstic, la Liga els ha demanat disculpes adduint un «error intern» que solucionaran a la major brevetat possible.