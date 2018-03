Les millors promeses dels escacs es reuneixen a la pineda

L’Hotel Palas acull aquests dies el Campionat de Catalunya sub-8, 10, 12, 14, 16 i 18 d’un esport que també serveix per ajudar en la formació acadèmica dels joves

També el Campionat Absolut

Leontxo García, una referència

D’esports, n'hi ha molts. Alguns, que tenen una major repercussió, com el futbol, la Fórmula 1 o el bàsquet, per citar-ne tres, i d’altres que, a nivell mediàtic, no tenen tant de ressò. A aquests, se’ls anomena vulgarment «minoritaris». Però, com pot ser minoritària una modalitat esportiva que és capaç d’aplegar 530 joves durant les vacances de Setmana Santa? Això és el que ha aconseguit el Campionat de Catalunya d’escacs que s’està desenvolupant durant aquests dies a l’Hotel Palas de la Pineda, i que es disputa en les categories sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 i sub-18. A aquestes més de 500 persones, se’ls han d’afegir familiars, amics, personal d’organització i delegats de clubs, amb què s’arriba, en total, a les 1.200 persones que, fins aquest dijous, ocuparan exclusivament l’hotel i demostraran que això dels escacs és un esport que no només està ben viu, sinó que va guanyant adeptes amb el pas del temps.Un dels màxims responsables d’aquest torneig és el president de la Federació Catalana d’Escacs, un Pepo Viñas que s’està encarregant personalment que aquest torneig es desenvolupi correctament i que els participants i els seus familiars gaudeixin el màxim possible del campionat. Segons detallava, «les partides es desenvolupen amb el sistema suís, que consta d’ordenar els participants per nivells en funció de les partides que van guanyant o perdent. Per exemple, els que tenen mig punt després de la primera partida, s’enfronten amb els que tenen la mateixa puntuació i, els que arriben al segon torn sense punts, també juguen entre ells. Amb aquest sistema, tothom sap que disputarà les nou rondes del campionat». D’aquesta manera, la igualtat i l’emoció en les partides sempre és màxima, fet que agraeixen els joves participants que, a banda de practicar l’esport que més els agrada, també estan gaudint de les instal·lacions de l’hotel: piscina, esbarjo, menjador...Un total de catorze clubs de la província de Tarragona dels 80 participants prenen part a la cita, que es desenvolupa en partides que van, en funció de l’edat, entre els 40 i els 90 minuts, amb un marge de trenta segons per jugada. «Les partides en les quals s’enfronten els millors escaquistes es retransmeten per internet en directe», explicava Pepo Viñas. Ell es mostra molt orgullós de l’evolució que està tenint un esport com els escacs en la vida dels joves. De fet, segons apunta el president de la Federació Catalana, «més de 400 centres escolars estan utilitzant els escacs per ajudar als nens a millorar i a aprendre. En el cas de les matemàtiques, el moviment d’un alfil es pot aplicar al que seria una diagonal, o el d’una torre, a una línia recta». També tenen incidència els escacs en els centres universitaris, ja que «la Universitat de Lleida i la de Girona utilitzen els escacs per posar en pràctica altres matèries».La Pineda no només està acollint el Campionat de Catalunya de jugadors joves, sinó que també està sent la seu del Campionat de Catalunya Absolut de la modalitat, el qual està aixecant una gran expectació i, de fet, es retransmet en directe per escacs.cat.No hi ha cap persona més autoritzada en el món dels escacs que Leontxo García, el periodista d’El País especialitzat en escacs, que n’ha viscut de tots els colors. El també conferenciant, presentador i comentarista explicava en declaracions a Diari Més des de la Pineda que «Catalunya s’ha convertit en una referència mundial en escacs».Leontxo García, que retransmet partides del campionat per internet, té una experiència de 45 anys en el món dels escacs, deu d’ells com a jugador semiprofessional, i els 35 restants com a expert des de l’altra banda, la comunicativa. En tots aquests anys ha après que «els alumnes, a l’escola, perfeccionen la seva intel·ligència i milloren el seu rendiment acadèmic si l’associen als escacs. Hhi ha estudis que ho demostren».Ahir, Leontxo García va tenir un moment per poder atendre a aquest diari mentre cobria el Torneig de Candidats, un popular campionat en el qual vuit jugadors competeixen per reptar a Magnus Carlsen en el Campionat del Món d’escacs, que es desenvoluparà el novembre del 2018. El noruec Carlsen és l’actual millor jugador del món d’aquest esport.