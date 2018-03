Querol estarà un mes i mig de baixa

Té una distensió a la càpsula articular

Actualitzada 27/03/2018 a les 18:14

El CF Reus es queda sense David Querol per un temps aproximat d’un mes i mig. El davanter es va sotmetre a unes proves mèdiques el dilluns, després de caure lesionat en el darrer entrenament abans de la visita de l’Almería a l’Estadi (1-0). Els resultats indiquen que el reusenc pateix una distensió a la càpsula articular del seu genoll dret.En el millor dels casos, David Querol haurà d’esperar quatre setmanes abans de retornar a la dinàmica de l’equip. El més probable és, però, que el temps de baixa sigui de sis setmanes, fet que el mantindria allunyat dels terrenys de joc tot el mes d’abril, i reapareixeria per disputar les darreres jornades de competició. Des del club asseguren que la seva recuperació anirà determinada per la seva evolució, fel pel qual no fixen una data de retorn. Amb tot, Querol podria tornar a vestir-se de curt en el duel de la 37ª jornada, que enfrontarà els roig-i-negres amb el Zaragoza de Natxo González a l’Estadi Municipal.El segon focus en el qual es centrava l’atenció en la tornada del CF Reus als entrenaments era descobrir l’estat de forma de Joan Campins. El lateral mallorquí es va haver de retirar abans d’hora en el partit de dissabte contra l’Almería en patir unes molèsties musculars. Campins es va entrenar amb normalitat, ahir, i ja està disponible per a la convocatòria que pugui realitzar Aritz López Garai per viatjar a Valladolid (dissabte, 18:00h.).En el que resta de setmana també s’haurà de descobrir l’estat de forma dels dos laterals esquerre, ambdós amb molèsties. Álex Menéndez es va retirar al descans a Vallecas en ressentir-se d’unes molèsties, i es va perdre el duel contra l’Almería per precaució. Amb tota seguretat podrà viatjar a Pucela aquesta jornada. El cas de Miguel García és una incògnita, ja que va caure lesionat abans de visitar el camp del Rayo i no s’ha especificat quines molèsties pateix.El migcampista portuguès roig-i-negre Vítor Silva podria ser una de les grans novetats en la convocatòria de Garai per al partit contra el Valladolid. El mes de baixa que es va estimar després de la seva lesió al camp de l’Osasuna ja s’ha complert i, de fet, va estar a punt d’aparèixer a la convocatòria d’aquest cap de setmana anterior. El cas de Vítor, però, és complicat, ja que els terminis mai són exactes. Si el futbolista se sent recuperat del tot, jugarà.