Quan el futbol torna a significar passar-s'ho el millor possible

El Nasticamp, el Campus del Nàstic de Setmana Santa, deixa de banda la competició i treu a relluir la part més divertida de l’esport rei

Actualitzada 26/03/2018 a les 19:45

Del Nàstic i de fora

Per Setmana Santa no s’atura l’activitat al món, i tampoc al Gimnàstic de Tarragona. El futbol base segueix la seva rutina, però en forma d’unes activitats molt especials, les que proposa el Nasticamp, el Campus de Setmana Santa que torna amb una nova edició i amb activitats per a joves d’entre quatre i catorze anys.Les instal·lacions del club grana acolliran fins aquest dijous un seguit d’activitats que van des de «moviments molt diversos, fins a posades en escena reals, com si es tractés d’un partit», segons explicava Dani Vidal, responsable del Campus i integrant de la coordinació del futbol base del Nàstic.El responsable del Campus destacava que «tenim separades les activitats en diversos trams. De nou a onze del matí realitzem una petita sessió de tecnificació, en la qual incidim en controls i passades, o driblings i llançaments, entre d’altres». Després, toca esmorzar, i «tornem-hi», continuava explicant Dani Vidal. «A partir de dos quarts de dotze del matí, treballem objectius diversos, però en situació de partit. O sigui, molt semblant al que hem fet al llarg de primera hora, però amb una meta diferent», manifestava el responsable de l’activitat.En total, són 65 nens els que prenen part en un Campus que, per a Vidal, s’ha d’allunyar de tot el que envolta el món competitiu: «S’ha de tenir clar que en quatre dies un nen pot aprendre poc. El que intentem és que tinguin la possibilitat de jugar a futbol d’una manera més lúdica i que, d’alguna manera, puguin millorar en petites coses, però sempre posant per davant de tot el fet que s’ho passin bé mitjançant l’assoliment d’aquests objectius».«Sempre dic als monitors del Campus que, quan surti un nen a la gespa, el primer que hem d’aconseguir és que s’ho passi bé», expressava un Dani Vidal que té clar que «en els seus respectius clubs ja tindran objectius competitius. De vegades, deixem de banda que són nens, i que s’ho han de passar bé entrenant».Aproximadament la meitat dels nens participants en el Nasticamp formen part de la disciplina del club grana, encara que Vidal es felicitava pel fet que «molts nens vénen de fora, d’altres clubs, i això vol dir que gaudeixen al nostre Campus i que hi troben allò que busquen durant les vacances de Setmana Santa».I és que, aquests quatre dies, es treballarà la tàctica i la tecnificació, però, a banda, hi ha activitats paral·leles i una competició interna entre els joves, perquè aquests puguin gaudir encara més d’una cita que tenen marcada en vermell en el seu calendari esportiu. De fet, aquest Campus no és només una cita esportiva, sinó que també representa un punt de trobada entre nens i nenes que han aparcat el col·legi, però que han de seguir amb la seva formació fora de casa. Si poden fer nous amics i, a més, aconseguir-ho practicant esport, encara millor.