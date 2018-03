Els tres lesionats, el sancionat i els dos internacionals tornen

Actualitzada 26/03/2018 a les 20:09

No va voler excusar-se amb les baixes, però Nano Rivas és ben conscient que amb els sis jugadors que recuperarà de cara a la pròxima jornada, serà molt més senzill sumar els tres punts. L’entrenador del Gimnàstic de Tarragona podrà comptar de cara a aquest diumenge (vuit del vespre) contra el Lugo amb gairebé tota la plantilla, després de recuperar tres lesionats, dos futbolistes que estaven amb compromisos internacionals i un que es va perdre la derrota a Alcorcón per sanció.Els centrals César Arzo i Julio Pleguezuelo, així com el centrecampista Javi Márquez, no han de tenir problemes per entrenar amb normalitat al llarg de la setmana per, d’aquesta manera, poder tornar a l’onze inicial. Si estan bé, els tres jugaran d’inici. Arzo va arrossegar molèsties durant tota la setmana passada, i la seva baixa era previsible. Les absències de Pleguezuelo i de Márquez a Madrid van ser tota una sorpresa, ja que el Nàstic en va informar en el moment d’oferir la convocatòria per a Alcorcón, dissabte a primera hora de la tarda.Per altra banda, Stole Dimitrievski i Otar Kakabadze jugaran avui el darrer dels dos compromisos internacionals que tenien previstos i, immediatament, tornaran cap a Tarragona. El porter macedoni jugarà a Azerbaiyán a les sis de la tarda, mentre que el lateral dret georgià disputarà un amistós a casa contra Estònia.El sisè jugador que tornarà a estar disponible per a Nano serà Fali, qui va perdre’s el duel de Madrid perquè estava sancionat. L’única baixa que tindrà Nano és la del lateral esquerre Abrahám Minero, que va veure la desena cartolina groga en el que va de temporada i que haurà de descansar, precisament també per sanció.