Guzzo es presenta a les oposicions d'imprescindible al mig del camp del Reus

La seva actuació contra l’Almería va constatar que és un dels homes cridats a marcar les diferències

Actualitzada 26/03/2018 a les 21:45

Fabrica el gol

Després de molt de temps d’absència, els dos actors del binomi que uneix Raphael Guzzo i el futbol tornen a gaudir l’un de l’altre. El portuguès va deixar prop de vuit mesos de calvari en el matx contra el Sevilla Atlético. Garai li va donar entrada a la segona meitat i el migcampista va tornar a connectar amb el futbol.L’entrenador roig-i-negre tenia ganes de poder comptar amb Guzzo. Dos partits després de la seva reaparició, el de Barakaldo li va cedir el timó de la nau roig-i-negra oferint-li la titularitat.Guzzo s’estrenava en l’onze inicial en un matx que l’Estadi qualificava de vital. Davant grans reptes, es necessiten els millors en la seva tasca, i el migcampista va exercir com a tal.L’Almería va dificultar la creació de joc roig-i-negre en diversos trams de la primera meitat. Pressió avançada i línies juntes que ofegaven els migcampistes. Ledes i Juan Domínguez, habituats a passejar per la divisòria amb la pilota mirant a l’horitzó, es veien obligats a fer circular l’esfèrica per mantenir-la en els seus dominis. Guzzo va caure a la trampa andalusa fins que va decantar la balança.Amb menys de mitja hora de partit Guzzo va demostrar el seu talent. Tot i la dificultat, no va deixar mai de mirar al davant fins que va trobar la debilitat en l’Almería. Una vegada i una altra va intentar trencar l’esquena de la defensa amb pilotes profundes.Al minut 26’, una passada seva a l’espai va originar la diana reusenca. Yoda es va fer seu el forat, va conduir la pilota i va enviar un xut picat que Lekic va recollir al segon pal per anotar l’únic gol del partit.Amb l’Almería estirat, Guzzo va gaudir dels espais que trobava a la zona de creació i de tres quarts de camp rival. Rebia, aixecava el cap i filtrava la passada. Quan el matx va embogir, a la segona meitat, el portuguès va acusar la manca d’activitat i va abandonar el camp. L’Estadi va reconèixer la seva gran actuació amb una ovació que el confirma com un imprescindible a la sala de màquines.Salvant les distàncies, només Vítor és capaç de fer el que fa Guzzo. I viceversa. Guzzo ha aconseguit allò que defuig i que ningú vol que passi. Ha omplert el buit deixat Vítor postulant-se com el seu digne successor.