El Nàstic regala una entrada a cada soci per diumenge

El partit contra el Lugo és clau

Actualitzada 26/03/2018 a les 18:17

El Consell d’Administració del Nàstic és molt conscient que, per poder sumar els pròxims tres punts contra el Lugo, caldrà omplir el màxim possible el Nou Estadi.El duel contra els gallecs es disputarà aquest diumenge, a partir de les vuit del vespre, i per a aquest enfrontament el club regalarà una entrada a cada soci. Tots els interessats a ajudar l’entitat i que vulguin gaudir d’aquesta entrada per poder regalar-la a la persona que creguin convenient, hauran de passar per les oficines.Cal destacar que aquesta promoció, com és normal, només estarà activa fins que s’esgotin totes les entrades del camp. Mitjançant un comunicat, el club grana va manifestar que «en aquest tram de temporada, el suport dels socis i aficionats és determinant, ja que, en cas de guanyar al Lugo, l’equip de Nano Rivas farà un gran pas més cap a l’objectiu».Durant aquests dies de Setmana Santa, els horaris d’oficina del Nàstic són, de dilluns a dijous, de nou del matí a dos quarts de dues del migdia, i de quatre a set de la tarda. Diumenge, dues hores abans del partit.