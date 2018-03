Nano: «L'error ha estat no fer un bon inici»

El tècnic del Nàstic es lamenta per l'arrencada de l'equip a Alcorcón

L'entrenador del Nàstic, Nano Rivas, ha declarat després la derrota a Alcorcón (1-0) a Tarragona Ràdio que «el principal error ha estat que no hem fet un bon inici, i això ens ha costat un gol ben aviat».Segons ha detallat el tècnic, «en una categoria tan igualada i amb dos equips que es jugaven el que es jugaven avui, ha estat determinant».Creu que el partit no ha estat tan negatiu, ja que opina que els seus també han tingut minuts bons: «L’equip ha tingut vint bons minuts de la segona meitat, i una bolna arrencada de segona meitat, però quan no arribes amb claredat a la porteria riva, pot passar això».Finalment, ha parlat sobre els jugadors absents. «No sóc un entrenador al qual li agradi excusar-se amb les absències. Han jugat els millors», ha sentenciat.