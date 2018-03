Impossible de desaprofitar

El Nàstic no pot deixar passar l'oportunitat d'allunyar-se del descens després dels empats dels seus rivals i, per això, aposta pels tres punts a Alcorcón (12 hores)

Actualitzada 25/03/2018 a les 08:22

El Gimnàstic de Tarragona té al seu davant una oportunitat immillorable d'allunyar-se de la zona vermella de la classificació. A més, aquest migdia juga allí on millor es troba, lluny de Tarragona.L'equip que dirigeix Nano Rivas visita un Alcorcón (12 hores) que també és rival directe en la lluita per la salvació. Els madrilenys són divuitens, tenen 35 punts i són l'equip que marca la salvació a la categoria de plata. Amb un punt més, amb 36, apareix un Nàstic que, de guanyar aquesta tarda, agafaria un gran impuls i s'allunyaria a sis punts del descens.Això és així perquè els equips de la zona baixa van punxar ahir. La Cultural Leonesa va empatar a Albacete i el Córdoba, que la passada setmana es va emportar els tres punts de Tarragona, va cedir un empat a casa contra l'Oviedo. Per tant, només val guanyar a l'Estadi de Santo Domingo.Però no serà empresa fàcil, ja que les baixes són múltiples a Tarragona. A principis de setmana, només havien de faltar els internacionals Kakabadze i Dimitrievski i el sancionat Fali, però s'hi han sumat els centrals César Arzo i Julio Pleguezuelo i el centrecampista Javi Márquez. Tots tres tenen molèsties musculars, i s'han quedat a casa.Tot i això, Nano té una plantilla suficientment àmplia per poder afrontar tots aquests problemes. Per tant, la meta l'ocuparia Bernabé i, la defensa, podria ser la formada per Abrahám i Javi Jiménez en els laterals, i Xavi Molina i Suzuki a l'eix. Mohammed Djetei, que ha entrat a la primera convocatòria de la temporada, esperiaria des de la banqueta.El doble pivot haurà de ser per a Gaztañaga i Tejera, mentre que Tete i Omar tornen a apuntar a les bandes. Això si Nano no decideix, d'una vegada per totes, donar-li l'alternativa a la titularitat a Dumitru, que sempre que surt és protagonista. A dalt, Álvaro i Barreiro sembla que deixaran Uche al banc.