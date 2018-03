El Reus no entén de barreres

Els reusencs passen els 40 punts, i es col·loquen amb 41 gràcies al gol de Máyor i al partidàs de Yoda i de Guzzo contra l'Almería (1-0)

El Reus torna a demostrar que per a ell no existeixen les barreres. Amb la victòria d’aquest dissabte contra l’Almeria (1-0) gràcies al gol de Lekic en el primer acte, ja ha passat la barrera dels 40 punts. Concretament, en suma 41, i la seva distància amb la promoció d’ascens ja és de vuit punts.Raphael Guzzo va ser la gran novetat d’Aritz López Garai en un onze en el qual Jorge Miramón continuava en el lateral esquerre, ja que Álex Menéndez no es va recuperar del tot de les seves molèsties. A dalt, amb Guzzo, Yoda i Carbia a les bandes, i Lekic a dalt. Més pólvora, impossible.Per cert, que David Querol va caure de la convocatòria per lesió i, uns tres quarts d’hora abans de començar el partit, el club en va informar mitjançant un comunicat.Només hi va haver un equip sobre la gespa durant els primers 45 minuts, i aquest ha estat el Reus. Els de López Garai han estat capaços de dominar, pressionar, impedir que els visitants s’acostessin a l’àrea, marcar i fallar un gol cantat.Deu minuts de tempteig per començar amb el ball reusenc, conduït per Guzzo i per Máyor, dos dels futbolistes més determinants sobre la gespa. Carbia, des de l’esquerra, ho intentava amb un xut tímid al quart d’hora, però el perill era Guzzo, el qual va protagonitzar algunes de les accions de gol.Als nou minuts de joc, el mitja punta va intentar una centrada enverinada, sense receptor i, poc després, xutava, però el seu tret acabava molt desviat. Seria en el minut 26 quan cobraria més protagonisme el futbolista, amb una passada d’aquelles que pocs poden fer. Va anar en direcció a Yoda, qui, en una nova dosi de velocitat i precisió, va conduir per la dreta, i la va servir al segon pal on, com, no, va aparèixer el «9», un Lekic que va afusellar René i va pujar l’1-0 a l’electrònic.El mateix Lekic podria pràcticament haver sentenciat el duel a tres minuts del descans. Va ser en una acció des de la banda esquerra, en la qual es va anar centrant fins, quedar-se sol a l’interior de l’àrea, i disparar als núvols.També va començar molt fort el Reus a la segona meitat, coneixedor que, tal com estava el partit, una segona diana els podia afavorir, i molt. Va començar el segon acte amb un ball de cartolines grogues: dues pel Reus (Campins i Pichu Atienza) i una per l’Almeria (Marco Motta).Tot això, en cinc minuts. I, al sisè minut del segon acte, nova oportunitat de Lekic per marcar, en una falta llençada per Guzzo, pentinada per Olmo i rematada, de cap, pel serbi, que va arribar-hi molt forçat.Si no va sentenciar aviat el partit el Reus, va ser perquè no va tenir la sort que tenen molts altres. En un minut i mig, tres ocasions clares, una d’elles claríssima, que no va acabar a dins per poc.En el 59’, David Haro, acabat d’entrar al camp per Carbia, va conduir un contraatac per l’esquerra, va retallar cap al centre driblant al rival, i va disparar. Aturava René. Però trenta segons després, una acció brillant de Yoda va significar una gran cursa que el va deixar davant del porter, però aquest li va endevinar les intencions, i va desviar l’esfèrica. Per a sumar-se a la festa, Lekic també rebia a la frontal, i disparava.Va sortir viu de miracle l’Almeria d’aquest assetjament. Semblava que mai es conformés el Reus, el qual seguia buscant el segon gol. En el 66’, amb una rematada de cap d’Olmo a la sortida d’un córner, però l’esfèrica va marxar desviada per l’esquerra del meta rival.A set minuts de finalitzar el partit, Joan Campins va haver d’abandonar el terreny de joc, ja que portava més de deu minuts arrossegant unes molèsties musculars que, al final, el van obligar a dir «prou».Va entrar per ell Pablo Íñiguez, que va passar al lateral esquerre, desplaçant Jorge Miramón a la dreta, la seva posició més habitual des que va deixar d’actuar de centrecampista.Abans del final, Edgar Badia va ser protagonista. Primer, en el 86’, aturant una rematada de cap molt perillosa de Soleri i, dos minuts després, per aturar, sense problemes, un tret de Rubén Alcaraz, de falta.Edgar Badia, Campins (Pablo Íñiguez, 83’), Olmo, Atienza, Miramón; Gus Ledes, Juan Domínguez; Yoda, Guzzo (Tito, 76’), Carbia (David Haro, 58’); i Lekic.René; Marco Motta, Owona (Verza, 54’), Morcillo, Trujillo, Estupiñán; Gaspar (Caballero, 80’), Rubén Alcaraz, Callejón (Javi Álamo, 73’), Pozo; y Soleri.1-0, Lekic (26’).Jorge Valdés Aller (Castellano-lleonès). Va mostrar la targeta groga als locals Pichu Atienza, Joan Campins i Olmo; i als visitants Rubén Alcaraz i Marco Motta.L’Estadi Municipal va acollir 3.420 espectadors.