El Reus, a deixar enrere la barrera dels 40 punts

Rep aquest vespre a l'Almeria (20 hores)

Actualitzada 24/03/2018 a les 12:01

El CF Reus rebrà aquest dissabte a les 20 hores a la UD Almería, en un duel directe per la part baixa i en el qual l'objectiu dels reusencs és clar: guanyar per superar, d'una vegada per totes, la barrera dels 40 punts.Amb 38, els d'Aritz López Garai són catorzens a la taula i, encara que el descens, a sis punts, sembla llunyà, la prioritat de l'equip roig-i-negre és la de poder guanyar per assegurar-se el més aviat possible la permanència i poder començar a pensar en altres coses.Un punt per sota apareix un Almería que també lluita per la mateixa meta i quesap que una derrota a Reus els pot fer molt de mal.Els de López Garai saben que són forts a casa, i volen fer valer aquesta mateixa fortalesa per, amb l'ajuda de l'afició, guanyar un partit que es presenta més que important. Són quatre partits a casa dels reusencs sense perdre, en els quals han sumat vuit punts de dotze possibles. El tècnic ha demanat que «l'afició ens animi fins al final».Pel que fa al capítol de baixes, continuen en el dic sec Ricardo Vaz, Borja Fernández i Máyor, mentre que els laterals esquerres Álex Menéndez i Migue García segueixen sent dubte, igual que un Vitor que no se sabrà fins a última hora si entra o no a la convocatòria.L'onze el podrien formar Edgar Badia en porteria; Campins, Olmo, Atienza i Miramón en defensa; Gus Ledes i Juan Domínguez en el doble pivot; i Yoda, Carbia i Querol per darrere del punta Lekic.