Dimitrievski i Kakabadze ho juguen tot amb les seves seleccions

El macedoni va empatar a zero a Finlàndia divendres i avui la Geòrgia de Kakabadze ha golejat Lituània (4-0) jugant el lateral els 90 minuts

Actualitzada 24/03/2018 a les 19:07

Els dos jugadors del Gimnàstic de Tarragona que han estat convocats amb les seves respectives seleccions, han jugat els 90 minuts en els seus respectius enfrontaments amistosos. Cal recordar que tant Stole Dimitrievski com Otar Kakabadze van ser convocats per jugar cadascun dos duels amb Macedònia i Geòrgia, respectivament.Aquesta tarda, Geòrgia ha golejat a Lituània (4-0) en un duel en el qual els locals ja manaven amb contundència al descans. De fet, tots els gols s'han marcat en els primers 40 minuts.Per la seva banda, Dimitrievski va aconseguir deixar la porteria a zero aquest divendres, en un nou enfrontament en el qual va demostrar que és un meta de categoria i que té una projecció que sembla no tenir límits.