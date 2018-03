«Sé que per tenir confiança he de fer gols»

L’extrem francès no es sent pressionat per la falta de dianes i admet que «encara no estic al cent per cent»

Actualitzada 22/03/2018 a les 20:24

—Encara estem una mica fotuts pel resultat, sobretot, perquè vam fer un bon partit, amb intensitat, i hem d’estar orgullosos d’haver estat a l’altura d’un equip com el Rayo.—És veritat que a casa estem molt forts i a fora tenim una altra cara, però estem en el bon camí perquè anem a millor. Els últims partits han estat bons encara que el resultat no.—Del tot. Si pensem que només hem de guanyar a casa ho tenim més que complicat, hem de fer bons partits fora de casa per demostrar que estem forts. N’estic segur que ho podem aconseguir.—En atac vam fer dos gols, que fins al moment fora de casa no havíem marcat tant, però els que vam rebre van ser culpa nostra perquè no hem estat prou atents, realment no crec que el Rayo fos superior a nosaltres. Hem de continuar treballant i a poc a poc ens aniran sortint les coses.—És un partit molt important perquè podem posar molta distància amb l’Almeria i hem de sortir a guanyar, no hi ha més opció.—És cert que hi vaig jugar gairebé tres mesos, però precisament allí em vaig lesionar. Pot ser el meu antic club, però tampoc hi vaig jugar molt, així que no és un partit gaire diferent per a mi. M’hauria agradat poder fer molt més del que vaig fer-hi, però havent-me lesionat va ser complicat.—Ara estic bé, fa molt temps que no encadeno cinc o sis partits consecutius i crec que encara no estic al cent per cent. Em vaig sentint cada vegada millor, sempre hi ha marge per millorar i poc a poc podré arribar a la meva millor versió.—Sí, tant de bo. Sóc un jugador ofensiu i sé que per tenir més confiança he de marcar o donar assistències i en això encara he de fer més.—No. En el futbol, avui en dia, importa l’estadística i és veritat que encara em costa una mica. Però estic en el bon camí i convençut que el gol arribarà.—Al principi no estava segur, però vaig parlar amb el míster i em va dir que si venia tindria molts minuts. Finalment ha estat així, li estic molt agraït perquè des del primer moment ha confiat en mi. Estic molt agraït al club perquè em va donar la gran oportunitat de tornar a jugar després d’estar un any sense jugar. Realment estic molt content d’estar aquí pel Reus, el míster i l’afició.—I tant! El míster m’ha donat molta confiança des del primer dia, m’ha mostrat el seu afecte i que compta amb mi, igual que l’afició, que és una cosa que em va sorprendre una mica quan vaig arribar.—No hi ha millor manera de començar en un equip que veure que l’afició està amb tu, que t’empeny i et dóna el seu afecte. En aquell primer partit vaig acabar molt content en veure com em tractava la gent.—Per a un esquerrà és més fàcil jugar per la dreta perquè pots entrar, xutar i desequilibrar el defensa. Jo puc jugar aquí però també de mitjapunta o a l’esquerra, depèn sempre del míster.—M’hi entenc molt bé en els partits que coincidim, em sento amb més confiança perquè m’ajuda molt al camp dient-me com posar-me per fer una paret o per qualsevol cosa. A més estic molt content pel gol que va aconseguir.—I tant, ja m’ha explicat com fer-ho i ara ho intentaré jo aquest dissabte (riu).—És cert que ho busco més, però no em costa xutar amb la dreta. Sé que també puc marcar gols amb les dues cames, però normalment entro cap a l’àrea ja perfilat per xutar amb la cama esquerra.— És clar. La primera vegada que vaig venir a entrenar i vaig veure l’equip vaig pensar que lluitaríem pel playoff, però ens ha pesat massa no rendir fora de casa i treure’n bons resultats. És una llàstima perquè tenim plantilla per poder estar més amunt a la classificació i els equips de dalt ja estan lluny, però encara queden 11 partits i si millorem com a visitants encara podríem lluitar per escalar.—Clar, és una possibilitat i anem parlant amb el club per veure què fer l’any que ve. Però ara no em vull distreure parlant d’això, el primer és aconseguir la salvació com més aviat millor i després ja es veurà.