Nano Rivas: «Espero un Alcorcón ferit»

El tècnic del Nàstic considera que el seu equip «rendeix i competeix», però faltes les victòries a casa

Actualitzada 23/03/2018 a les 17:56

L'entrenador del Nàstic de Tarragona, Nano Rivas, considera que l'Alcorcón afrontarà el partit de la part baixa «ferit», un xoc que es jugarà aquest diumenge (12:00 hores, Estadi de Santo Domingo).Nano Rivas coneix la importància que té per als seus sumar els tres punts, sobretot després de l'última derrota a casa contra el Còrdova CF (0-2). El pròxim rival dels tarragonins també és un equip de la zona baixa, un «rival directe», segons un Nano que ha apuntat que espera «un Acorcón ferit», el qual «tindrà ganes de guanyar davant la seva afició».Centrant-se en el seu propi equip, Nano ha apostat per «insistir en les coses que fem bé» i intentar ser superiors al rival en «les àrees», que és on «es decidirà el partit».Sobre la seva mala ratxa quan juguen com a locals, el tècnic ha insistit que al Nàstic «treballem per aconseguir les victòries que ens donin tranquil·litat» i ha afegit que el seu equip «rendeix, competeix, però només falta que arribi la victòria a casa».Finalment, sobre les baixes del lateral destre Otar Kakabadze i del porter Stole Dimitrievski, que se'n van amb les seves respectives seleccions per disputar dos amistosos, Nano Rivas ha manifestat: «Voldríem tenir tots disponibles, encara que qui jugui oferirà un gran rendiment».A la llista de baixes del Nàstic, se li suma el migcampista Fali, i també podria quedar-se fora de la convocatòria el central César Arzo, amb molèsties musculars.