Arzo és dubte per viatjar a Alcorcón

El defensa pateix unes molèsties musculars que l’han impedit entrenar amb regularitat i avui provarà si pot arribar a temps

Actualitzada 22/03/2018 a les 19:19

Molina, al centre del camp

Avui, es provarà

César Arzo és dubte de cara al partit que aquest diumenge el Gimnàstic de Tarragona jugarà a l’Estadi de Santo Domingo contra l’Alcorcón (dotze del migdia). El futbolista pateix unes molèsties musculars que van impedir que es pogués exercitar amb la resta de companys des de principis de setmana. Aquestes molèsties, si no remetessin, podrien fer entrar a la infermeria a un futbolista que, precisament, aquesta setmana és més important que mai.El Nàstic viatja a Alcorcón aquest diumenge amb les baixes del porter Stole Dimitrievski i d’Otar Kakabadze, convocats amb les seleccions de Macedònia i de Geòrgia, respectivament, a banda de la del migcampista defensiu Fali, que va veure contra el Córdoba aquest diumenge la desena cartolina groga de la temporada.Si Kakabadze no hi és, hi ha tres opcions per a substituir-lo, en la majoria de les quals César Arzo continua sent imprescindible. Una opció seria moure a Julio Pleguezuelo, Xavi Molina o Suzuki al lateral dret. En aquesta situació, Arzo seria imprescindible a l’eix, per formar parella de centrals amb Xavi Molina, amb Pleguezuelo o amb el mateix Suzuki. La segona de les opcions, que té menys força, però que ja s’ha provat a Tarragona, és la d’ubicar en el lateral dret a un futbolista que jugui a cama canviada, com seria el cas d’Abrahám Minero o de Javi Jiménez. Aquí, no hi hauria moviments a l’eix de la defensa i, per tant, la baixa no seria tan sensible. La tercera opció és la del jugador del filial Pol Valentín. És la que menys números té a dia d’avui, però no és descartable ja que, quan se l’ha necessitat, el petit dels Valentín ha complert a la perfecció. De fet, l’únic lateral dret nat que hi ha, a banda de l’esmentat Kakabadze, és Valentín, que és titular indiscutible en aquesta posició al filial CF Pobla de Mafumet.Independentment de quina opció esculli Nano en l’hipotètic cas que Arzo no arribi a temps per poder jugar, s’ha de tenir en compte que la baixa de Fali per sanció omple d’opcions a Molina per jugar en el centre del camp. Per tant, quedarien més coixos en defensa. Jon Gaztañaga, amb aquest dòmino de convocatòries internacionals, sancions i possibles lesions també guanya números per poder tornar a la titularitat, sobretot després del bon partit que va realitzar a Granada fa dues jornades, en la victòria del Nàstic al Nuevo Los Cármenes (0-1).Tot i que les molèsties són lleus, han estat suficients perquè Arzo no pogués entrenar amb la resta de companys ni dimecres ni ahir dijous. Avui, el futbolista realitzarà una prova definitiva, que determinarà si pot arribar a temps pel partit o si, per precaució, es queda a Tarragona.L’altre jugador que no va començar la setmana del tot bé és Tete Morente. Dimecres no va entrenar per culpa d’una sobrecàrrega, encara que ahir va poder reincorporar-se amb la resta de companys. L’extrem andalús està sent indispensable en els esquemes de Nano Rivas i, si no hi ha cap sorpresa de darrera hora, tornarà a ser titular diumenge.