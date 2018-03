Química genuïna

El Nàstic Genuine passa el dia a BASF Tarragona, on dina, entrega premis als voluntaris i practica experiments químics

Dia complet el que van passar aquest dijous els integrants del Nàstic Genuine a la planta de BASF de la Canonja. Començant per un dinar de germanor, seguint per una entrega de guardons molt especial i finalitzant amb un experiment molt particular, jugadors i jugadores del considerat «millor equip de la història del Nàstic» van gaudir de diverses activitats que guardaran per sempre en el seu record.No hi ha res millor per explicar un experiment que, valgui la redundància, experimentar amb ell. D’aquesta manera, des de BASF, es va mostrar tant als joves jugadors del Genuine, com als voluntaris de l’equip, que sempre els acompanyen, per què grans quantitats d’aigua no es poden quedar a la sorra, i el líquid surt expulsat. O què passa quan es treballa amb d’altres líquids, amb densitats diferents. Moltes incògnites que els joves van veure solucionades amb les seves bates blanques posades i sota l’atenta supervisió de tècnics i voluntaris que també van aprendre molt de la cita.Però no tot va ser un experiment, el que van protagonitzar uns jugadors que estan preparant la seva tornada a la competició. I és que, a mitjans d’abril, Mallorca els espera a tots per poder prendre part en la tercera jornada de LaLigaGenuine, la qual arribarà després de la de Villarreal i de la de Tarragona, que tan bons resultats i tan bones sensacions va deixar.El dia a BASF va començar al voltant de dos quarts de dues del migdia, on tot l’equip, que va viatjar amb l’autobús del primer equip del Nàstic, va fer cap a les instal·lacions canongines. Ple a vessar va quedar un dels menjadors de la multinacional, habilitat per a la cita on, sorpresa, van fer-hi acte de presència diverses personalitats del Nàstic, començant pel president, Josep Maria Andreu; el director general, Lluís Fàbregas; o el director de l’àrea de Màrqueting, José Andreu. Sempre escortats per la responsable de comunicació, impulsora del Genuine i integrant de la Fundació de LaLiga, Contxita Esteve, van iniciar un acte que encara guardava moltes sorpreses. Per cert, no va quedar ni una engruna de la paella ni del pollastre servit per BASF. Ni parlar, llavors, de les postres.Amb la panxa plena, tothom cap a la sala on, un a un, tots els voluntaris del Nàstic Genuine, aquelles persones que sempre van acompanyant a l’equip, van rebre un guardó. De la mà de qui? Dels protagonistes, dels joves que, un a un, van anar cantant els noms dels propietaris del diploma els quals, un a un, van pujar a l’escenari. Just abans de l’entrega de diplomes, però, van parlar dues de les persones amb més autoritat al Nàstic Genuine. Una, com no, el president, un Andreu que va felicitar a l’equip per allò en el que s’ha convertit. Però el segon discurs encara va ser més emotiu. El capità, Rubén Almazán, va agrair, de tot cor, «tots els que heu vingut, gràcies».