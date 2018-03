Nàstic i Alcorcón, condemnats a patir

Igual que la temporada passada, els tarragonins i els madrilenys es jugaran tres punts que poden ser vitals per a la permanència

Actualitzada 21/03/2018 a les 15:21

Dorca i Álvaro Peña

Gimnàstic de Tarragona i Alcorcón s’han abonat al patiment. Els dos equips que es veuran les cares aquest diumenge a l’Estadi de Santo Domingo (dotze del migdia), han acostumat darrerament a les seves respectives aficions a posar molta emoció a les seves vides. Els dos equips van estar lluitant fins al final per assolir la salvació durant la temporada passada, assolint-la en ambdós casos, i aquesta campanya, amb onze partits per disputar-se, són els dos primers conjunts que se salvarien de l’infern, però, alhora, els que són més a prop de la zona de descens.No es pot catalogar de drama el duel de diumenge, bàsicament, perquè resten tres mesos de competició. Ara bé, per a qualsevol d’aquests dos equips, sumar de tres significaria fer un pas de gegant de cara a la seva meta. El Nàstic, amb 36 punts, en sumaria 39 i l’Alcorcón, amb 35 a l’actualitat, acabaria la jornada amb 38.El pròxim rival del Nàstic té alguns punts forts, però també de febles. Per començar, a l’Alcorcón li costa un món fer gols. N’ha anotat 26 en el que va de temporada, pels 32 assolits pels tarragonins. 26 gols, els mateixos que el Lorca, penúltim, tres més que el CF Reus (23) i set més que un Sevilla Atlético que, amb 19 dianes anotades, està completant una temporada per a oblidar.Només ha aconseguit una golejada l’Alcorcón en el que va de temporada. El rival, precisament, va ser un Nàstic que va caure humiliat, com no, al Nou Estadi, en l’onzena jornada del campionat de Lliga (0-3) en una de les derrotes més dures que es recorden a Tarragona. Tan bon punt es va lesionar Ike Uche, el Nàstic va desaparèixer de l’enfrontament i va acabar a mercè dels madrilenys.Quan dos equips com el Nàstic i l’Alcorcón són tan propers a la zona baixa, han de mirar estadístiques com les del goal average, que podria ser determinant en el cas que els dos equips acabessin la temporada empatats a punts. Tenint en compte el 0-3 de l’anada, haurà de fer un partit molt rodó el Nàstic si vol superar al rival en aquesta estadística i no haver de patir per un hipotètic empat a punts a la finalització del campionat.Són dues les referències ofensives de l’Alcorcón aquesta temporada. Amb sis dianes anotades en 27 partits jugats, Álvaro Dorca és el màxim realitzador de l’equip. El centrecampista està gaudint, als seus 35 anys, de la millor temporada a nivell personal pel que fa a gols. Mai havia marcat més de tres dianes, i les sis que acumula enguany el converteixen en un dels futbolistes més perillosos.Amb cinc gols apareix Álvaro Peña, centrecampista que també està vivint la seva millor marca realitzadora, superant els quatre anotats en les dues darreres temporades amb el Ràcing de Santander.