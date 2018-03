L'Almería, amb baixes sensibles, ho fia tot als viatges d'Edoardo Soleri

La direcció esportiva del conjunt andalús ha aconseguit que la selecció italiana el deixi viatjar a Reus

Actualitzada 21/03/2018 a les 21:34

Baixes importants

Recuperacions i dubtes

L’Almería viatjarà a Reus per enforntar-se al conjunt roig-i-negre (dissabte, 20:00 hores) amb els ulls posats al seu davanter Edoardo Soleri. La confiança i necessitat andalusa del futbolista italià ha portat la direcció esportiva a negociar amb la federació de futbol del seu país un alliberament. Soleri ha estat citat amb el combinat transalpí sub-20 per disputar dos enfrontaments amistosos, avui dijous contra la República Txeca i el pròxim dimarts contra Suïssa. Les reunions del director esportiu han donat els seus fruits i Edoardo Soleri estarà amb la resta de companys dissabte a Reus.El futbolista italià agafarà un avió, demà divendres des de la República Txeca, per sumar-se a la concentració que l’Almería realitzarà a Barcelona abans de viatjar a Reus i realitzar l’últim entrenament abans d’enfrontar-se al conjunt que dirigeix Aritz López Garai. Serà llavors quan el tèncic dels blanc-i-vermells, Lucas Alcaraz, decidirà si l’inclou a la llista definitiva. L’endemà de jugar contra el CF Reus, Soleri agafarà un altre avió per tornar a incorporar-se a la selecció sub-20 d’Itàlia.El paper del davanter italià en les aspiracions de l’Almería per a salvar-se és clau. Soleri va arribar al conjunt andalús aquest mercat d’hivern, i fins a la data ha disputat vuit partits. Els set últims, a més, ho ha fet sortint en l’onze inicial. En poc més de 780 minuts ha anotat dues dianes.Amb tot, les aportacions de l’italià no han evitat que l’Almería es presenti a Reus amb dues derrotes consecutives a les seves espatlles.El dubte de Soleri s’afegeix a les dues baixes ja conegudes de Sulayman i Lass, que no podran trepitjar la gespa de l’Estadi Municipal en trobar-se concentrats amb les seleccions de Gambia i la República de Guinea respectivament. Les seves absències obligaran Lucas Alcaraz a replantejar la medul·lar andalusa. Igual que Edoardo Soleri, Sulayman i Lass van arribar al mercat d’hivern i s’han convertit en indiscutibles. Els dos futbolistes africans han disputat sis partits, amb especial protagonisme per a Sulayman que ha estat titular en tots ells. A més, el gambià es va estrenar com a golejador blanc-i-vermell aquest cap de setmana passat contra el Valladolid, equip al qual havia militat abans d’aterrar a Almería.Més enllà de les baixes, Lucas Alcaraz també té bones notícies en forma de recuperacions de futbolistes. Un dels que jugarà sí o sí contra el CF Reus és Marco Motta, absent a Pucela per sanció. Des de terres andaluses asseguren que el futbolista italià tornarà a la titularitat en el lateral dret contra el conjunt de la capital del Baix Camp.L’Almería espera poder comptar amb tres futbolsites que han rebut l’alta mèdica aquesta setmana. Es tracta de Hicham, Verza i Tino Costa. Amb tot, seran dubtes fins a última hora i, en el cas dels dos darrers, es fa molt complicat pensar que podrien ser titulars. Costa no juga des de la jornada 16, quan va caure lesionat contra el Barcelona B. Verza, per la seva banda, es va lesionar en la jornada 25, havent sumat dos gols i una assistència.