Vitor Silva i Migue García apunten al duel de dissabte contra l'Almeria

Álex Menéndez, que es va retirar contra el Rayo, ha entrenat sense problemes i també entrarà a la llista d’Aritz López Garai

Actualitzada 20/03/2018 a les 18:47

Els tres lesionats

La infermeria del CF Reus podria buidar-se, en gran part, de cara al duel d’aquest cap de setmana quan, dissabte, els roig-i-negres rebran la visita de l’Almeria (vuit del vespre) a l’Estadi Municipal.Després del gran partit realitzat a Vallecas, on els reusencs van tornar sense premi ni cap punt a casa, l’enfrontament contra l’Almeria s’afronta pràcticament com a una final, tenint en compte la situació classificatòria d’un i altre equip. Els reusencs són catorzens a la taula, amb 38 punts i sis per sobre de la zona de descens, mentre que els andalusos, amb 37, viuen en una situació similar.A aquestes alçades de la temporada, és molt important poder comptar amb els màxims jugadors disponibles i, per aquest mateix motiu, cobra molta importància el fet que el Reus pugui recuperar futbolistes de cara al matx.Vitor Silva i Migue García podrien ser dues de les grans novetats a la convocatòria d’Aritz López Garai. El mitja punta portuguès, que es va lesionar fa un mes a Navarra contra Osasuna, podria ser la gran novetat a la llista del CF Reus de cara al pròxim partit. Complint terminis, Vitor ja estaria recuperat de l’esquinç de grau dos al lligament lateral intern del genoll dret i, per tant, seria una gran notícia. Des del seu retorn, el futbolista ha estat determinant amb la gran qualitat que ofereix en cadascuna de les seves accions.L’altre jugador que podria tornar a l’acció és Migue García. Aquest dissabte, durant la roda de premsa d’Aritz López Garai de prèvia pel partit a Vallecas, el tècnic va desvelar que el lateral esquerre estava lesionat. Va patir un lleu trencament a l’isquiotibial, del qual ja està recuperat pràcticament al cent per cent. Aquests dos futbolistes podrien, doncs, ser dels divuit escollits per jugar contra l’Almeria en el duel, vital, de dissabte.El jugador que hi serà sí o sí és Álex Menéndez. El també lateral esquerre del CF Reus, que es va retirar del partit contra el Rayo Vallecano en patir molèsties, podrà entrar a la convocatòria sense problemes ja que la seva lesió s’ha quedat en res. Finalment, només es va retirar del partit per precaució, i podrà jugar contra l’Almeria amb tota normalitat.Ara bé, hi ha tres futbolistes que, en cap cas, arribaran a l’enfrontament. Es tracta de Ricardo Vaz, Borja Fernández i Máyor. Cap d’aquests tres futbolistes, en cap cas, podrà arribar a jugar contra els andalusos aquest dissabte.Cal recordar que Vaz es va trencar el genoll i que la seva tornada als terrenys de joc encara trigarà molt de temps a produir-se. Pel que fa a Borja Fernández, amb una distensió al lligament col·lateral extern del genoll esquerre, encara no està a punt per tornar a vestir-se de curt. Finalment, Máyor, que es va lesionar la setmana passada, tampoc podrà jugar contra l’Almeria. El CF Reus va anunciar minuts abans de començar el partit a Vallecas que el futbolista patia unes molèsties musculars a l’adductor, i que no estava en condicions de jugar.