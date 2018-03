Nàstic i Reus, dos dels únics cinc equips que no han estat en 'play-off'

Sevilla Atlético, Córdoba i Albacete tampoc han estat mai entre els sis primers

Actualitzada 21/03/2018 a les 12:05

Només hi ha cinc equips dels 22 que componen a la Segona Divisió A que no han estat en posicions de promoció d’ascens a la màxima categoria del futbol espanyol.Amb 31 jornades disputades, cap d’aquests cinc conjunts ha estat en les sis primeres posicions de la taula classificatòria. Es tracta del Nàstic, el Reus, el Sevilla Atlético, l’Albacete i el Córdoba. Quatre d’aquests conjunts estan en la lluita per no baixar.El Sevilla Atlético, cuer, té un peu i mig a Segona Divisió B i el Córdoba també viu en posicions de descens, encara que dista a quatre punts de la zona de permanència. Per la seva banda, Nàstic i Reus, amb 36 i 38 punts, respectivament, encara han de sumar-ne uns quants per assegurar-se la permanència a la categoria.Dels cinc equips, l’únic que podria trepitjar les posicions de play-off fins a finals de temporada seria un Albacete que, amb 43 punts, dista a sis del sisè, el Zaragoza.