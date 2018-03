Els jugadors roig-i-negres ja tenen les seves mones de Pasqua

Han estat obra de la Pastisseria Mare Molas

L’arribada de la Pasqua ha comportat la creació dels jugadors més dolços del CF Reus. Dimecres a la tarda la Pastisseria Mare Molas de la capital del Baix Camp ha presentat les mones de Pasqua del conjunt roig-i-negre, que ha convertit alguns dels seus futbolistes en figures de xocolata que, de ben segur, molts reusencs i reusenques demanaran als seus padrins i padrines. Les mones han estat obra del mestre Torres.Vïtor Silva, Fran Carbia, Edgar Badia, Jesús Olmo, Pichu Atienza, Edgar Hernández i David Haro són els protagonistes d’aquestes figures tan dolces. Els membres de la pastisseria reusenca han convertit algunes de les seves fotografies en una reproducció de xocolata. Tot adornat, com no podria ser de cap altra manera, amb motius futbolístics. Les figures dels futbolistes roig-i-negres s’alcen sobre un terreny de joc, amb les seves porteries i pilotes, també de xocolata. A més, les imatges dels futbolistes també incorporen l’escut del club, amb els colors roig-i-negres com a elements de decoració, i la signatura dels jugadors.La presentació oficial de les mones, s'ha dut a terme a la mateixa pastisseria que les ha creat, ha comptat amb la presència d’alguns dels futbolistes. Aquest fet ha provocat una gran expectació, generant que un gran nombre d’aficionats s'haguin desplaçat fins a l’establiment per tal de veure de ben a prop els seus ídols.Badia, Vítor, Fran, Olmo i Atienza, els futbolistes que han acudit a la presentació, s'han fotografiar amb el gran nombre d’aficionats de totes les edats que van voler veure, de primera mà, les noves mones oficials del CF Reus per a aquesta Pasqua.Les mones oficials del club roig-i-negre ja són un fet habitual quan arriben aquestes dates. L’afició pel futbol i per la xocolata sempre va en augment.