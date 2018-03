Bernabé agafa el guant

El porter del Nàstic haurà de rellevar a Dimitrievski a Alcorcón, ja que el macedoni té dos compromisos internacionals

Tres baixes

Bernabé Barragán està completament preparat pel repte. El porter del Gimnàstic de Tarragona serà titular aquest diumenge contra l’Alcorcón a l’estadi de Santo Domingo (dotze del migdia) perquè Stole Dimitrievski està concentrat amb la Selecció de Macedònia i no pot complir amb els compromisos del seu club.El meta arribat durant aquest mercat d’estiu procedent de l’Atlético de Madrid afrontarà, d’aquesta manera, el seu segon partit com a futbolista del Nàstic. De moment, ha estat a l’ombra del macedoni, ja que les actuacions de Dimitrievski l’han mantingut a la titularitat durant tota la temporada, però ara Bernabé té un repte al seu davant més que interessant, i que el pot portar al següent nivell. Fer un bon partit contra l’Alcorcón, en un duel tan decisiu, podria provocar dubtes en el cap de Nano Rivas. Ara bé, de moment, no hi ha cap canvi previst sota pals, a causa de la gran temporada del macedoni.Bernabé no ha tingut gaire protagonisme en el que va de temporada. De fet, ha jugat menys que el teòric tercer porter del Nàstic i primer meta del filial José Perales, ja que Lluís Carreras, tècnic que va començar la temporada dirigint al conjunt grana, va apostar per aquest darrer quan Dimitrievski no va poder jugar.Bernabé només ha disputat un partit amb la samarreta del Nàstic i ni tan sols va poder acabar-lo. El sevillà va sortir com a titular durant el Tenerife-Nàstic de la primera volta (2-0), i va haver de ser substituït per lesió. En les primeres compasses de l’enfrontament, el meta va brillar amb llum pròpia, protagonitzant aturades de molt de mèrit i sent part responsable del fet que l’equip no tornés a casa amb una golejada. Va ajudar a què l’equip arribés al descans amb un empat sense gols.En el segon acte, el mateix Bernabé es va queixar d’unes molèsties a la cama dreta i, en la jugada següent, va ser trist protagonista en cometre penal, una pena màxima que va transformar Malbasic. Un minut després, Bernabé, lesionat, va haver d’abandonar el terreny de joc, i va entrar per ell José Perales. Des de llavors, cap minut oficial de Bernabé amb la samarreta del Nàstic. L’andalús ha tingut una paciència infinita i aquest diumenge, si Nano Rivas no es decideix per Perales, fet que sembla poc probable, tindrà una oportunitat per demostrar la seva vàlua i per deixar clar que és un porter més que capacitat per defensar la porteria del Nàstic.En total, seran tres baixes que tindrà Nano Rivas de cara a l’enfrontament de diumenge. A banda de Dimitrievski, també marxarà amb la seva selecció Otar Kakabadze, lateral dret indiscutible del Nàstic. La tercera baixa serà la de Fali, futbolista que es perdrà el duel a Alcorcón per sanció, després de veure contra el Córdoba la desena targeta groga de la temporada.