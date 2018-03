La maledicció dels quaranta punts continua vigent al CF Reus

Des de que l’equip es va situar a tres unitats d’aquesta xifra, només ha sumat un punt en tres partits

Actualitzada 19/03/2018 a les 21:18

Un calendari complicat

Després de guanyar el Sevilla Atlético a l’Estadi (2-0), el CF Reus va assolir els 37 punts. En la valoració posterior al matx, Aritz López Garai va assegurar sentir-se una mica més tranquil en veure propers els 40 punts, una xifra que s’apropa molt als 50 que suposen una teòrica salvació. Llavors, faltaven catorze jornades per a la finalització de la temporada, fet que convidava a l’optimisme i a pensar que aquests 13 punts es podrien assolir amb prou marge per no haver de patir en el darrer mes de competició. A més, la següent jornada es visitava la Cultural Leonesa, equip que marca el descens, el que suposava una oportunitat d’or per apropar-se a l’objectiu i trencar la barrera dels 40 punts.Des de llavors, però, el CF Reus ha patit una maledicció. Un punt en tres partits han deixat l’equip a dos dels 40 amb poc més de deu jornades per disputar-se. A l’equip roig-i-negre ja no li serveix amb empatar cada enfrontament, una missió no gaire descabellada tenint en compte l’elevat registre d’igualades aquest curs. A Vallecas, durant molts minuts, la barrera dels 40 punts va estar a punt de caure. L’empat contra el Rayo, més enllà de les sensacions, era un punt molt positiu. Al final, aquesta unitat es va escapar, i la maledicció es manté.El curs passat els 40 punts es van assolir en la jornada 31, la mateixa que es va disputar aquest cap de setmana. Llavors, l’equip va encadenar cinc punts en tres jornades per situar-se a deu de la teòrica salvació. En les onze jornades restants fins al tancament de la competició, els roig-i-negres van superar, amb cert marge, els 50 punts, per acabar la temporada del debut a la Segona Divisió amb 55 unitats.El CF Reus va deixar escapar la primera gran oportunitat de sobrepassar la barrera dels 40 punts en la derrota al camp de la Cultural. El calendari, llavors, no li augurava un trajecte còmode. Huesca i Rayo, els dos primers classificats, eren els rivals més immediats.Aquest dissabte, el conjunt de la capital del Baix Camp podria viure un déjà vu. L’Almería, rival directe per als roig-i-negres, visita l’Estadi Municipal. Contra el conjunt andalús ja no val empatar, sinó que la necessitat dels tres punts comença a ser imperiosa. De vèncer els blanc-i-vermells, els de Garai trencarien el malefici i es situarien amb 41 unitats. A més, treurien distància a un perseguidor, ja que l’Almería té un punt menys que els reusencs.El calendari no convida a especulacions, ja que després del matx d’aquesta jornada arriben dues sortides consecutives. Valladolid i Gijón, dos estadis més que complicats de dos equips que pugnen pel playoff.